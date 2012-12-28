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Общество
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сегодня, 16:01
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У «Октября» разбивают железобетон: «Казакам России» потребовалось больше воды
Подрядчик «РВК-Липецк» по заданию собственника здания тянет к нему новую нитку водопровода.
Мы переслали это видео руководителю подрядной организации, которая с августа 2022 года по июль 2024-го реконструировала бывший ККЗ «Октябрь» 1990-го года постройки.
— Не знаю, что там можно делать. Очень жаль загубленное благоустройство, — только и сказал строитель.
Так что происходит? На месте работ корреспондент GOROD48 увидел пластиковые трубы, которые можно использовать хоть под водопровод, хоть под канализацию, снятую с места работ по демонтажу бетона и сложенную в штабеля тротуарную плитку. Рабочие обрезали обнажившуюся под разбитым бетоном арматуру.
— Будем тянуть в здание еще один водопровод по заданию «РВК-Липецк», — так сказали о том, что происходит, строители.
Обновленное здание «Октября» было сдано в эксплуатацию со всеми коммуникациями. Неужели «Казакам России» не хватило воды?
— Мы видим, что зданию нужен резерв по воде, — сказал какой-то не пожелавший представиться важный мужчина с чашкой кофе в руках, которого GOROD48 встретил в фойе «Октября».
В «РВК-Липецк» нам сообщили, что их подрядная организация ведет работы по технологическому присоединению здания государственного театра танца «Казаки России» к сетям водоснабжения. И что нарушенное благоустройство будет восстановлено в полном объеме.
P.S. Перестройка «Октября», переданного из состава муниципальной казны на баланс области, обошлась бюджету более чем в миллиард рублей.
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