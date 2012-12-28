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сегодня, 16:01
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У «Октября» разбивают железобетон: «Казакам России» потребовалось больше воды

Подрядчик «РВК-Липецк» по заданию собственника здания тянет к нему новую нитку водопровода.

Сегодня у здания «Октября», переданного в оперативное управление государственному театру танца «Казаки России», появилась тяжелая строительная техника, а один из наших читателей прислал GOROD48 видеозапись, на которой трактор отбойным молотком долбил железобетонную подложку, на которой лежит тротуарная плитка.

Мы переслали это видео руководителю подрядной организации, которая с августа 2022 года по июль 2024-го реконструировала бывший ККЗ «Октябрь» 1990-го года постройки.

— Не знаю, что там можно делать. Очень жаль загубленное благоустройство, — только и сказал строитель.

Так что происходит? На месте работ корреспондент GOROD48 увидел пластиковые трубы, которые можно использовать хоть под водопровод, хоть под канализацию, снятую с места работ по демонтажу бетона и сложенную в штабеля тротуарную плитку. Рабочие обрезали обнажившуюся под разбитым бетоном арматуру.

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— Будем тянуть в здание еще один водопровод по заданию «РВК-Липецк», — так сказали о том, что происходит, строители.

Обновленное здание «Октября» было сдано в эксплуатацию со всеми коммуникациями. Неужели «Казакам России» не хватило воды?

—  Мы видим, что зданию нужен резерв по воде, — сказал какой-то не пожелавший представиться важный мужчина с чашкой кофе в руках, которого GOROD48 встретил в фойе «Октября».

В «РВК-Липецк» нам сообщили, что их подрядная организация ведет работы по технологическому присоединению здания государственного театра танца «Казаки России» к сетям водоснабжения. И что нарушенное благоустройство будет восстановлено в полном объеме.

P.S. Перестройка «Октября», переданного из состава муниципальной казны на баланс области, обошлась бюджету более чем в миллиард рублей.
«Казаки России»
«Октябрь»
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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
каждый год
11 минут назад
сотни миллллионов рублей закапывают,а сколько осваивают узнаешь и сразу полысеешь.
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Т
13 минут назад
Ну, как всегда! Я, уж, было, заскучал, ничего не роют, не ковыряют, ан нет, все нормально.
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гость
16 минут назад
А за чей счет банкет? Или государственному театру танца «Казаки России» любой каприз за счёт государства? Других-то нуждающихся в области нет. Кому суп жидок, а кому любой каприз
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Цирк
17 минут назад
Уехал, клоуны остались!!!
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Липчанка
34 минуты назад
Сколько денег отмыли пока дважды или трижды реконструировали это здание. Золотое здание для казны
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Гость
29 минут назад
Не завидуй
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Проектант
54 минуты назад
А потом потянут канализацию И кто же так прощитывал коммуникации, что даже не хватает напора ??????
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Лиза
56 минут назад
А во время реконструкции здания Милованов о чём думал?
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Гость
58 минут назад
Интересно знать, кто из чиновников утвержал такой "несовершенный проект"...Ведь кто-то подписывает. Почему никто не несёт ответственности?
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Ответственность
48 минут назад
За что?
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Гость
29 минут назад
За что? За грубейшие ошибки в проекте!!!
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Действительно ! )))))))))
58 минут назад
---Не хватило. Проект реконструкции здания был несовершенным. К нему много вопросов. А мы эксплуататоры. Мы видим, что зданию нужен резерв по воде, ---
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Прораб
сегодня, 16:22
С каких пор рабочей одеждой стала олимпийка и трико, работает болгаркой без очков, без каски это в центре города, тех надзор чем занимается, ну и бардак
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