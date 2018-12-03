Молодой липчанин украл телевизор

2 декабря в ОМВД обратилась 63-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в селе Казинка неизвестными путём выставления стекла террасы из дома по ул.Советской совершена кража телевизора.



Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 22-летний житель Липецка.



Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.