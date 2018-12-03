Происшествия

сегодня, 08:31

Молодой липчанин украл телевизор

3 489
#кража
Молодой липчанин украл телевизор
2 декабря в ОМВД обратилась 63-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в селе Казинка неизвестными путём выставления стекла террасы из дома по ул.Советской совершена кража телевизора.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 22-летний житель Липецка.

 Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.
3 489
#кража

Комментарии (3)

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Гваделупа

9 минут назад
"Милая Оксана" в телевизор смотрят элетроматеры при ремоне телевизора,там матрица и платы,а смотрят программы по телевизору
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Милая Оксана

49 минут назад
Самое интересное что смотреть в телевизоре нечего
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ДНР

сегодня, 08:37
Что интересно все бездельники воры --и все это из-за слова безработный --но по факту тунеядец --ведущий аморальный образ жизни. Этим вопросом едросия не занимается.
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