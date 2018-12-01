В Липецке брат зарезал брата

Сегодня в Липецке совершено жестокое убийство.

По сведениям GOROD48, рано утром в частном доме на улице Достоевского зарезали 49-летнего мужчину. По подозрению в преступлении задержан 58-летний брат убитого. Известно, что сегодня братья вместе выпивали.



Обстоятельства преступления устанавливают сотрудники следственного комитета и полиции.







