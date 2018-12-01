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сегодня, 12:35

В Липецке брат зарезал брата

14 2283
#убийство
В Липецке брат зарезал брата

Сегодня в Липецке совершено жестокое убийство. 

По сведениям GOROD48, рано утром в частном доме на улице Достоевского зарезали 49-летнего мужчину. По подозрению в преступлении задержан 58-летний брат убитого. Известно, что сегодня братья вместе выпивали. 

Обстоятельства преступления устанавливают сотрудники следственного комитета и полиции.



14 2283
#убийство

Комментарии (14)

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Алкаш

8 минут назад
Быдла колхозная,, Идиотка, а кто тебе сказал, что их больше?
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Быдла колхозная,

9 минут назад
Алкаш, а к о тебе сказал,что их там всего два?
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48

12 минут назад
Мотя, да не пиши ты больше ни где,тебе самой не надело? Ты же тупая,как дерево!!!
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Белочка

44 минуты назад
Страшно, что большинство люди без синьки вообще не могут . Компашки и посиделки только по синьке . Особенно без повода выпить ...аж гордость . Как фоток наделают с синькой на столе. Дети рядом . Новый год впереди. Сколько зарезанных будет.
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Мотя

47 минут назад
Сколько можно писать- произошел Квантовый переход Вселенной и все пищевые продукты, алкоголь и все, все, содержут не тот водород, что раньше. Водород- это основа жизни. Также изменилась биохимия тела, мозга, воды в организме. Отсюда резня весь 2018 год. Крепкий алкоголь усиливает действие токсинов (у всех организм давно отравлен Ешками). И токсины возбуждают ЦНС. Надо еще проверить на собачью токсокару и кошачью токсоплазму. Короче, бросайте бухать!
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ужас

48 минут назад
когда это быдло успокоится!!! перестанут пить, пойдут работать! а теперь мы это быдло будем кормить на нарах!!!! за наши деньги!!!!
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Алкаш

57 минут назад
Счастливые семьи, Идиотка, два ребёнка — это далеко не многодетная семья.
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Animal planet.

59 минут назад
Ну в России это обычное дело.
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франк

сегодня, 13:11
Бросайте пить!!!
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Липецк

сегодня, 12:48
Что то очень часто,в последнее время,все убийства по пьянке,то жена мужа или муж жену,сын мать,теперь брат на брата пошел,может какой"агресин"в спиртное стали добовлять?!!
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