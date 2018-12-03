Липчанин приревновал жену к падчерице и едва не задушил супругу

Женщина ухаживала за своей беременной дочерью.

Мировой судья СУ №13 Правобережного района Липецка вынес приговор по угрозе убийством. За преступление ответил ранее судимый за рукоприкладство житель Липецка.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено вечером 23 августа в Липецке. В дом мужчины днем пришла 16-летняя дочь его жены. Девушка была на девятом месяце беременности. Мама пристально опекала здоровье своей дочери. Это не нравилось подсудимому, он ревновал супругу. 23 августа у беременной девушки поднялась температура, она пришла к маме. Та начала ухаживать за больной, перестала уделять время супругу, который хотел уединиться с женой.



Ревность ослепила мужчину. Подсудимый начал выгонять падчерицу из дома. После того как больная девушка ушла, мужчина поссорился с супругой. Та пригрозила, что уйдет вслед за дочерью и начала собирать вещи. Чтобы остановить жену, мужчина схватил женщину за горло со словами: «Если ты уйдешь, я задушу тебя». Жене удалось вырваться и выбежать на улицу. Мужчина догнал ее и схватил за волосы, но отпустил, завидев полицейских.



Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством и с учетом пришлой судимости приговорил его к двум годам ограничения свободы. На тот срок ему запрещено по ночам выходить из дома, посещать бары, кафе и рестораны, без уведомления покидать пределы Липецка.