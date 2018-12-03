Происшествия

сегодня, 13:21

Липчанин приревновал жену к падчерице и едва не задушил супругу

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#ревность #угроза убийством
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Липчанин приревновал жену к падчерице и едва не задушил супругу

Женщина ухаживала за своей беременной дочерью.

Мировой судья СУ №13 Правобережного района Липецка вынес приговор по угрозе убийством. За преступление ответил ранее судимый за рукоприкладство житель Липецка.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено вечером 23 августа в Липецке. В дом мужчины днем пришла 16-летняя дочь его жены. Девушка была на девятом месяце беременности. Мама пристально опекала здоровье своей дочери. Это не нравилось подсудимому, он ревновал супругу. 23 августа у беременной девушки поднялась температура, она пришла к маме. Та начала ухаживать за больной, перестала уделять время супругу, который хотел уединиться с женой.

Ревность ослепила мужчину. Подсудимый начал выгонять падчерицу из дома. После того как больная девушка ушла, мужчина поссорился с супругой. Та пригрозила, что уйдет вслед за дочерью и начала собирать вещи. Чтобы остановить жену, мужчина схватил женщину за горло со словами: «Если ты уйдешь, я задушу тебя». Жене удалось вырваться и выбежать на улицу. Мужчина догнал ее и схватил за волосы, но отпустил, завидев полицейских.

Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством и с учетом пришлой судимости приговорил его к двум годам ограничения свободы. На тот срок ему запрещено по ночам выходить из дома, посещать бары, кафе и рестораны, без уведомления покидать пределы Липецка.
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#ревность #угроза убийством
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Комментарии (4)

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Виктор

1 минуту назад
Семейка расово неполноценных дегенератов.
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Пр

11 минут назад
Бытие определяет сознание , А бытие в России гнилое , Спасибо Botox но Путину за нашу святую достойную жизнь !!!
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(4

14 минут назад
Там всем в психушке бы полежать. Мать замуж за чмо вышла, который бил ее. Дочка в 16 лет уже забеременела. Ну очень благостная семья. Ждем, когда этот мужинек дочку тр@хать будет.
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"НАДЕЖДА"

15 минут назад
Не повезло женщине- связалась с животным, у которого есть только животные инстинкты, души в принципе, наверное, нет!
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