Происшествия
49 минут назад
Жительницу Липецка обманули на 50 000 при заказе спиртного
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Ведется проверка обстоятельств обмана.
29 ноября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 37-летняя жительница Липецка. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, женщина заказала спиртное через интернет, перечислила 50 000 рублей за покупку, но алкоголь так и не получила. Полицейские ведут доследственную проверку.
В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции просят липчан быть максимально осторожными покупках через сеть - вероятность быть обманутым в эти дни особенно велика.
В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции просят липчан быть максимально осторожными покупках через сеть - вероятность быть обманутым в эти дни особенно велика.
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Енот