Жительницу Липецка обманули на 50 000 при заказе спиртного

Ведется проверка обстоятельств обмана.

29 ноября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 37-летняя жительница Липецка. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, женщина заказала спиртное через интернет, перечислила 50 000 рублей за покупку, но алкоголь так и не получила. Полицейские ведут доследственную проверку.



В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции просят липчан быть максимально осторожными покупках через сеть - вероятность быть обманутым в эти дни особенно велика.



