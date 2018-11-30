Происшествия

49 минут назад

Жительницу Липецка обманули на 50 000 при заказе спиртного

1 468
#мошенничество
Жительницу Липецка обманули на 50 000 при заказе спиртного

Ведется проверка обстоятельств обмана.

29 ноября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 37-летняя жительница Липецка. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, женщина заказала спиртное через интернет, перечислила 50 000 рублей за покупку, но алкоголь так и не получила. Полицейские ведут доследственную проверку.

В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции просят липчан быть максимально осторожными покупках через сеть - вероятность быть обманутым в эти дни особенно велика.

1 468
#мошенничество

Комментарии (1)

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Енот

36 минут назад
Предоплата,это смешно
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