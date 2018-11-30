Происшествия

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Четверо ухаживали за 87-летней пенсионеркой, а потом попытались отнять у нее миллион

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#мошенничество
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Четверо ухаживали за 87-летней пенсионеркой, а потом попытались отнять у нее миллион

29 ноября в Липецке сотрудники полиции пресекли крупное мошенничество.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в дежурную часть полиции позвонила 87-летняя пенсионерка, которая рассказала о предполагаемом обмане.

За пожилой женщиной ухаживала группа из нескольких женщин и мужчины. Они изредка приносили пенсионерке продукты, оказывали помощь, а вчера попросили липчанку снять с банковского счета ее сбережения. Просьбу добровольные помощники мотивировали тем, что женщине много лет, она может скоро умереть и нужны деньги на похороны.

Пенсионерка отправилась в банк, сняла 1 115 000 рублей, но по дороге домой опомнилась и позвонила в полицию.

Задержаны три женщины 37, 29, 19 лет и 20-летний мужчина. Одна из задержанных была судима за кражу. Все - цыгане. Полицейские проводят доследственную проверку.






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#мошенничество
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Комментарии (9)

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ВВП

8 минут назад
Опять непромытые....биомусор б....сжечь на куй и на удобрения,одна хоть польза от тварей
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Светлана

32 минуты назад
А бабулька молодец,не смотря на приклонный возраст,мозг еще работает. Дай Бог здоровья ей!!!!
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США

34 минуты назад
У цыган один выход.Вступить в партию едросов.
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кен

34 минуты назад
Вот это бабка-миллионерша ! На такие деньги готовила себе роскошные похороны ?
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Вопрос

34 минуты назад
Откуда цыгане узнали,что есть чем поживиться у бабули?
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злоба , желчь и зависть

40 минут назад
Енот, не указали в каком именно месте жила бабуля и эти загорелые , если в деревне , то вполне возможно , т.н. соц. защиты там нет , точне её представителей ! Но , где остальные жители села , РУССКИЕ ?
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Енот

46 минут назад
А в чем состав преступления?попросили,она сняла,могла бы и не снимать.А где соцзащита, интересно?похерили бабку
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243

51 минуту назад
Цеганэ везде суют свой поганый нос, расстреливать их надо, от них все равно толку по жизни нет
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Бесплатно

55 минут назад
Это когда бес платит.
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