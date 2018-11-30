Четверо ухаживали за 87-летней пенсионеркой, а потом попытались отнять у нее миллион

29 ноября в Липецке сотрудники полиции пресекли крупное мошенничество.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в дежурную часть полиции позвонила 87-летняя пенсионерка, которая рассказала о предполагаемом обмане.



За пожилой женщиной ухаживала группа из нескольких женщин и мужчины. Они изредка приносили пенсионерке продукты, оказывали помощь, а вчера попросили липчанку снять с банковского счета ее сбережения. Просьбу добровольные помощники мотивировали тем, что женщине много лет, она может скоро умереть и нужны деньги на похороны.



Пенсионерка отправилась в банк, сняла 1 115 000 рублей, но по дороге домой опомнилась и позвонила в полицию.



Задержаны три женщины 37, 29, 19 лет и 20-летний мужчина. Одна из задержанных была судима за кражу. Все - цыгане. Полицейские проводят доследственную проверку.













