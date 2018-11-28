Липчане мало изобретают

Липецкая область оказалась в группе регионов с критично низким уровнем изобретательской активности по патентным заявкам на изобретения.

Росстат представил данные по изобретательской активности в регионах России. Согласно им в Липецкой области, как и в целом по России наблюдается снижение интереса к изобретательству. Так, число поданных патентных заявок на изобретения (коэффициент изобретательской активности) составило 0,49 на 10 тыс. человек (годом ранее — 0,48). В стране коэффициент изобретательской активности составил 1,55 против 1,83 предыдущего года.



Всего в Роспатент в прошлом году липчане подали 56 заявок на выдачу патента на изобретения, 34 заявки на выдачу патента на полезную модель и 150 заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.



Самый заметный интерес к изобретательству в регионе за последние десять лет был в 2008 году — тогда коэффициент изобретательской активности составлял 0,9 заявок на 10 тыс. жителей.



Больше всего кулибиных оказалось в Ивановской области, где число патентных заявок на изобретения на каждые 10 тыс. жителей составили 6,4. Жители Москвы оказались на втором месте с коэффициентом 4,44, Московской области — третьими (4,17). Последние места оказались у Адыгеи (0,11) и Ингушетии (0,12), сообщает Росстат.



