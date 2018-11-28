Общество

сегодня, 17:17

Липчане мало изобретают

10 456
#изобретения
Липчане мало изобретают

Липецкая область оказалась в группе регионов с критично низким уровнем изобретательской активности по патентным заявкам на изобретения.

Росстат представил данные по изобретательской активности в регионах России. Согласно им в Липецкой области, как и в целом по России наблюдается снижение интереса к изобретательству. Так, число поданных патентных заявок на изобретения (коэффициент изобретательской активности) составило 0,49 на 10 тыс. человек (годом ранее — 0,48). В стране коэффициент изобретательской активности составил 1,55 против 1,83 предыдущего года. 

Всего в Роспатент в прошлом году липчане подали 56 заявок на выдачу патента на изобретения, 34 заявки на выдачу патента на полезную модель и 150 заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.

Самый заметный интерес к изобретательству в регионе за последние десять лет был в 2008 году — тогда коэффициент изобретательской активности составлял 0,9 заявок на 10 тыс. жителей. 

Больше всего кулибиных оказалось в Ивановской области, где число патентных заявок на изобретения на каждые 10 тыс. жителей составили 6,4. Жители Москвы оказались на втором месте с коэффициентом 4,44, Московской области — третьими (4,17). Последние места оказались у Адыгеи (0,11) и Ингушетии (0,12), сообщает Росстат. 

10 456
#изобретения

Комментарии (10)

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Тиньков и Иванов - главные изобретатели.

10 минут назад
Тиньков и Иванов - главные изобретатели Липецкой области ! Прошу любить и жаловать. Все изобретения. Сколько. Где. За что. Все схемы расписны, читайте и подписывайтесь на телеграмм канал - @Сталевар. Так и вбивайте в телеграмме - @Сталевар
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11

26 минут назад
у нас раньше га заводе была разнарядка - 1 раз в пол-года ты должен был подать рацуху Ко не подавал - того чморили, а кто подавал -давали премия от Лисьмана на которую можно было купить пузурек и бухнуть его у проходной
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рождённый

27 минут назад
Пить ипать не может
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Вольфганг

58 минут назад
Федя, Дядя Фёдор,-это вы про НЛМК? я прямо в глаза сказал начальству,что за бутылку водки и буханку хлеба я этим заниматься не буду,пусть алкашей ищут в другом месте. (минетчица "на светофоре" больше за одно предложение получает)
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Вольфганг

сегодня, 18:18
Житель, Так оно и есть! мне долго морочили голову,пытались соавторов втюхать! в результате послал всех в эротическое путешествие,порвал бланки,и забил большой нефритовый стержень в свою рационализаторскую деятельность на КЛМН.
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Иван.

сегодня, 18:01
Если бы чиновники области патентовали изобретения как раздербанить бюджетные деньги, то мы были бы на первом месте!
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Житель

сегодня, 17:52
Да уж.. а кто-нибудь из чиновников знает, что чтобы запатентовать даже самое мелкое изобретение надо заплатить кучку денег (за сотню тысяч рублей) "за проведение патентной экспертизы". А на производстве, когда какой-нибудь рабочий пытается оформить свое рацпредложение, ему в "соавторы" втюхивают еще пару человек из руководства, которое и рядом не стояло, а иначе пошел на....
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Фубля

сегодня, 17:51
Липчанам не до изобретений. Они пытаються выжить!
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Ктулху

сегодня, 17:48
А смысл? Если у Вас есть что либо стоящее, надо ехать на Запад там и патентовать. В России смысла получать патент нет. А если патентовать то, что уже изобретено на Западе, тоже нет смысла, всё равно ничего не получите. Патентное право в России не работает, как в принципе и другие законы. Дикая страна.
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Федя

сегодня, 17:33
.. но по "идеям" за 500 р она первая!
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