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Липчане мало изобретают
Липецкая область оказалась в группе регионов с критично низким уровнем изобретательской активности по патентным заявкам на изобретения.
Всего в Роспатент в прошлом году липчане подали 56 заявок на выдачу патента на изобретения, 34 заявки на выдачу патента на полезную модель и 150 заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.
Самый заметный интерес к изобретательству в регионе за последние десять лет был в 2008 году — тогда коэффициент изобретательской активности составлял 0,9 заявок на 10 тыс. жителей.
Больше всего кулибиных оказалось в Ивановской области, где число патентных заявок на изобретения на каждые 10 тыс. жителей составили 6,4. Жители Москвы оказались на втором месте с коэффициентом 4,44, Московской области — третьими (4,17). Последние места оказались у Адыгеи (0,11) и Ингушетии (0,12), сообщает Росстат.
Тиньков и Иванов - главные изобретатели.
11
рождённый
Вольфганг
Вольфганг
Иван.
Житель
Фубля
Ктулху
Федя