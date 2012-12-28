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42 минуты назад
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Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали свинина, рыба, молоко

Заметнее всего подорожали на прошлой неделе молоко, огурцы, фруктово-ягодные консервы для детского питания — рост составил более, чем 2%. Увеличились цены на свинину, рыбу, муку, овощи. Дешевле стали сметана, творог, яйца, рис и гречка. 

Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 21 по 27 января) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

На прошлой неделе в Липецкой области больше всего подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания (+2,64%), огурцы (+2,09%), пастеризованное молоко (+2,01%). Росли цены на мороженую рыбу (+1,88%), печенье (+1,1%), муку (+1,4%), водку (+1,35%), из плодоовощной продукции стали дороже свекла (+1,45%), помидоры (+1,92%). Менее одного процента подорожали говядина, куры, сливочное и подсолнечное масло, соль, ржаной хлеб, макаронные изделия, капуста, лук, морковь, яблоки, обед в столовой. Незначительный рост (менее 0,1%) был на сахар, сыр. 

Стала дешевле на прошлой неделе гречка (-1,64%), снизились цены на сметану, творог, сухие молочные смеси для детского питания, яйца, пшеничный хлеб, рис, картофель. Недельная инфляция не затронула такие продукты, как баранина, маргарин, чай, вермишель. 

Из непродовольственных товаров заметно подорожали зубные пасты (+1,7%), хозяйственное мыло (+1,2%), мужские носки. Менее одного процента выросли цены на кроссовки для взрослых, туалетную бумагу. Вместе с тем подешевели на прошлой неделе стиральный порошок, туалетное мыло, сухие корма для животных. Не изменились цены на джинсы для школьников, школьные спортивные костюмы, мужские и детские футболки, детские кроссовки, шампунь, зубные щетки, сигареты с фильтром, спички. 

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Комментарии (2)

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Тимофей
4 минуты назад
Большинство пожилых людей рыбу уже давно себе не могут позволить, так же творог, сыр, говядину, сливочное масло, хорошо живем.
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Лидия
20 минут назад
Уж, на детское питание могли бы цены не поднимать ВСССР даже детская одежда вДетском Мире отличалась стоимостью от взрослой
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