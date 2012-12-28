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Происшествия
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сегодня, 17:31
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Мать четверых детей осудили за повторный случай пьяной езды
Но зато женщине удалось избежать конфискации машины.
Многодетность стала смягчающим обстоятельством. Но конфискации автомобиля женщине удалось избежать по другой причине: она управляла машиной, принадлежащей ее матери.
А вот попавшемуся на пьяной езде чаплыгинцу, скорее всего, конфискации машины не избежать — автомобиль уже изъят. 43-летнего мужчину ждёт суд по такому же обвинению – в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения (по части первой статьи 264.1 УК РФ).
По данным следствия, что в один из вечеров в январе 2025 года в Чаплыгине мужчину остановили госавтоинспекторы и он был отстранён от управления автомобилем «Форд Мондео». Результаты освидетельствования показали концентрацию алкоголя в крови 1,006 мг/л.
Теперь водителю грозит до двух лет лишения свободы и конфискация машины.
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