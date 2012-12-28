Мать четверых детей осудили за повторный случай пьяной езды

Но зато женщине удалось избежать конфискации машины.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор матери четверых несовершеннолетних детей за повторный случай пьяной езды. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина уже была подвергнута административному наказанию за управление машиной в состоянии опьянения, но снова села за руль нетрезвой. Поэтому теперь её осудили уже по уголовное статье — по части первой статьи 264.1 УК РФ и назначили 280 часов обязательных работ с лишением водительских прав на два года.Многодетность стала смягчающим обстоятельством. Но конфискации автомобиля женщине удалось избежать по другой причине: она управляла машиной, принадлежащей ее матери.А вот попавшемуся на пьяной езде чаплыгинцу, скорее всего, конфискации машины не избежать — автомобиль уже изъят. 43-летнего мужчину ждёт суд по такому же обвинению – в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения (по части первой статьи 264.1 УК РФ).По данным следствия, что в один из вечеров в январе 2025 года в Чаплыгине мужчину остановили госавтоинспекторы и он был отстранён от управления автомобилем «Форд Мондео». Результаты освидетельствования показали концентрацию алкоголя в крови 1,006 мг/л.Теперь водителю грозит до двух лет лишения свободы и конфискация машины.