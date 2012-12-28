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1393
сегодня, 17:31
15

Мать четверых детей осудили за повторный случай пьяной езды

Но зато женщине удалось избежать конфискации машины.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор матери четверых несовершеннолетних детей за повторный случай пьяной езды. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина уже была подвергнута административному наказанию за управление машиной в состоянии опьянения, но снова села за руль нетрезвой. Поэтому теперь её осудили уже по уголовное статье — по части первой статьи 264.1 УК РФ и назначили 280 часов обязательных работ с лишением водительских прав на два года.

Многодетность стала смягчающим обстоятельством. Но конфискации автомобиля женщине удалось избежать по другой причине: она управляла машиной, принадлежащей ее матери.

А вот попавшемуся на пьяной езде чаплыгинцу, скорее всего, конфискации машины не избежать — автомобиль уже изъят. 43-летнего мужчину ждёт суд по такому же обвинению – в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения (по части первой статьи 264.1 УК РФ).

По данным следствия, что в один из вечеров в январе 2025 года в Чаплыгине мужчину остановили госавтоинспекторы и он был отстранён от управления автомобилем «Форд Мондео». Результаты освидетельствования показали концентрацию алкоголя в крови 1,006 мг/л.

Теперь водителю грозит до двух лет лишения свободы и конфискация машины.
ПДД
нарушение
пьяная езда
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Может
сегодня, 21:10
Она за шаурмой ездила?
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а какое
сегодня, 20:18
значение чья машина? если ружьё передаст кто пострелять людей, то и он соучастник,а здесь по факту угроза неопределенному числу лиц средством повышенной опасности. конфисковать и баста!
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Интересно
сегодня, 20:33
А если ружье передадут, но из него стрелять не будут, то ружье тоже конфисковать?
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Уася
сегодня, 20:03
Конфисковать по любому..
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О. Генри
сегодня, 20:02
Машину конфисковывать по любому надо, неважно на кого записана... А то она так и будет ездить пьяная.
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Лиза
сегодня, 18:43
Если машину конфисковать не получается, то, может, органы опеки заберут детей от пьющей мамашки, пока до трагедии не дошло.
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Да
сегодня, 21:00
Полностью согласна. Нельзя детей подвергать такой опасности.
Ответить
...
сегодня, 18:37
Она так и будет ездить продолжать пьяной. Не дай бог, кто станет ее жертвой. Не посадят-отмазка-многодетная.
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Автохам
сегодня, 18:29
В цивилизованных странах частная собственность неприкосновенна. А у нас скрепы..
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Ваш тренер
сегодня, 20:01
В цивилизованных странах, детей бы отдали в приёмные семьи, штраф конский или тюрьма... А частная собственность в виде автопомойки да, неприкосновенна...
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Учи матчасть
сегодня, 20:42
В цивилизованных странах, детей бы отдали в приёмные семьи, штраф конский или тюрьма... А частная собственность в виде автопомойки да, неприкосновенна... По британским законам эту женщину, если бы и остановили, то извинились бы, и отпустили. Какие приёмные семьи, штрафы, тюрьма??? Ты вообще о чём?)))
Ответить
Учи матчасть
сегодня, 20:38
В цивилизованных странах, детей бы отдали в приёмные семьи, штраф конский или тюрьма... А частная собственность в виде автопомойки да, неприкосновенна... По британским законам эту женщину, если бы и остановили, то извинились бы, и отпустили. Какие приёмные семьи, штрафы, тюрьма??? Ты вообще о чём?)))
Ответить
Да неужели?
сегодня, 20:19
В цивилизованных странах, детей бы отдали в приёмные семьи, штраф конский или тюрьма... А частная собственность в виде автопомойки да, неприкосновенна... Меньше смотри телевизор.
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Ссёлки
сегодня, 18:10
Она же Яжемать,машину отстояла.
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Парторг
сегодня, 17:56
Теперь она может вести разговоры о важном про традиционные семейные ценности
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