Десятки липчан пытаются добиться признания своего дома аварийным

Жильцы дома №151/153 на улице Гагарина за свой счет провели ряд экспертиз, чтобы доказать непригодность жилья.

В скором времени Госдума рассмотрит проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В случае если закон будет принят, с 1 января 2019 года в Жилищном кодексе появится статья 203 – «Основания и последствия признания многоквартирного дома аварийным». В части второй отмечено, что многоквартирный дом не может быть признан аварийным в случае, если возможны его реконструкция или капитальный ремонт. Тогда изношенные многоквартирные дома, по факту уже аварийные, может постигнуть судьба дома №151/153 по улице Гагарина в Липецке.

Для начала стоит сказать пару слов об этом 60-летнем двухэтажном здании. Когда-то в нем находилась поликлиника. В конце 80-х годов прошлого века здание переделали под молодоженку. Состояние дома с годами становилось все хуже, и в 2001 году обслуживающая дом управляющая компания, для признания здания аварийным, обратилась за экспертизой в ОАО «Липецкий гипромез». Уже тогда в данных экспертизы было отмечено, что помещения здания не вполне пригодны для проживания, а постройка требует капитального ремонта.





Шли годы, ничего не менялось. В 2016 жильцы дома получили известие о его сором капитальном ремонте. Но что-то не заладилось, ремонт перенесли на 2017 год и снова отложили. Жильцы решили добиваться признания здания аварийным провели общее собрание, скинулись на независимые экспертизы и процесс начался.













- Пока собирали документы, пришло извещение, что в 2018 году дом будет капитально отремонтирован, - рассказала GOROD48 жительница квартиры 36 Надежда Родионова. – Мы написал заявление, что не согласны с этим.

- В начале апреля мы уже начали собирать документы, как пришел представитель ФКР, - вспоминает жительница квартиры 33 Любовь Сотникова. – Мы подошли к нему с Надеждой и предупредили, что капремонт по дому не начинали, объяснили, что оформляем документы на признание его аварийным. Он дал нам три недели. Почти все экспертизы сделали, пошли в департамент ЖКХ их относить. При нас Людмила Спивак (начальник управления по эксплуатации жилищного фонда – прим. GOROD48) позвонила в фонд и просила заморозить работы. А нам сказала в течение недели принести все недостающие документы. Возвращаемся, а капремонт уже идет.

- Все недостающие бумаги мы передали секретарю департамента ЖКХ администрции Липецка, - дополняет Татьяна Сочнева из квартиры №33. – Но, кто-то из чиновников был в отпускt. И наш вопрос все откладывался и откладывался. Когда процесс двинулся с места, нас спросили, зачем мы позволили ремонтировать здание. Но за ремонт выступили жильцы нескольких квартир, и отменить его мы не могли. Прошло еще несколько общих собраний, где присутствовал председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Евгений Лепекин. В итоге, он сказал ждать комиссии. Позже приехало много людей, ходили, смотрели и сказали, что примут решение об аварийности дома после капремонта.

Качество работы фирмы-подрядчика, проводившей капремонт, вызвало нарекания жильцов. Например, у Любови Сотниковой потрескался весь потолок – ей его потом отремонтировали, а Надежде Родионовой, у корой тоже растрескался потолок, подрядчики сказали, что так и было. Не повезло Татьяне Соченовой – в ее квартире потолок протек и прогнулось перекрытие. Галина Сивакова стала заложницей ремонта пола – дверь не могла открыть. Да и клали лаги на обломки кирпичей на сырую землю без цемента. Пока женщины не начали фиксировать все нарушения на фотоаппараты и телефоны, ничего не исправлялось. Красили дом, по словам жильцов несколько раз, так как шпаклевка то и дело отваливалась. Лопнувшие маячки тоже сняли, чтобы глаза не мозолили. Но только и после всех этих манипуляций на доме видны трещины. Уже есть подтек на стене под новой кровлей. Их заметили и специалисты, которые делали повторную экспертизу.













Кстати, о независимой экспертизе, которую еще в апреле специалисты ООО «Техническая инспекция г. Липецка «Стройэксперт»» провели после обращения жильцов дома. Экспертиза опредилила, что цокольная часть здания имеет локальные разрушения и сквозные трещины толщиной до 1,5 сантиметров, стены искривлены, деревянные перекрытия прогнулись и т. д. Причиной такого состояния здания стала неравномерная просадка фундамента из-за подмыва поверхностными водами. К этому привела разрушенная в свое время отмостка, а также несвоевременный ремонт. Но самое главное, капремонт в этом доме, по заключению независимого эксперта, экономически нецелесообразен, а дом должен был быть признан аварийным и подлежащим сносу.





Главный вопрос, который интересует сегодня жильцов, почему результаты экспертизы не были сразу приняты во внимание и ремонт не остановили? Этот вопрос мы задали председателю департамента ЖКХ администрации Липецка Евгению Лепекину, однако официального ответа так и не получили. Видимо, все ждут результатов повторной экспертизы для предметного разговора.

Кстати о капремонте, как сообщили в пресс-службе ФКР Липецкой области, перед началом ремонта составлялся проект, который также учитывал экономическую целесообразность работ. И график работ составлялся загодя. Тогда специалисты аварийности не выявили.

В то же время приемка дома еще не закончена: каналы под проводку не заштукатурены, а ремонт фасада не только не будет принят, но и не будет оплачен. Подрядчик же – форма «Мега-сервис», за рабочими которой жильцы бегали с камерами, имеет все шансы попасть в «черный список» фонда капремонта, хотя годом ранее организация зарекомендовал себя с хорошей стороны.

Вся эта нерасторопность в принятии решения по аварийному статусу дома может говорить о желании дотянуть до принятия нового закона.

По данным управления ЖКХ Липецкой области, в рамках формирования федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019-2024 годах планируется расселение 100,79 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда из 138,26 тыс. кв. м., признанного аварийным в связи с физическим износом (или 73%).

Эти показатели согласованы с Минстроем России. Объем средств выделенных для расселения составит 4,18 млрд. рублей. В Липецкой области проект улучшит условия проживания 5,61 тысячи человек (221 дом). Эти дома признаны аварийным жилищным фондом и не подлежат проведению капитального ремонта МКД.

Но эта статистика была сформирована в рамках пока еще действующего законодательства. Также пока остается неясным, будет ли пересмотрен список подлежащих сносу домов из этого списка или нет.