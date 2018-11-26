Общество

40 минут назад

Нашелся пропавший подросток

2 231
Нашелся пропавший подросток

Ушедший из специнтерната подросток нашелся

С парнем, ранее объявленным в розыск, все в порядке. Он жив.
2 231

Комментарии (2)

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?????

1 минуту назад
Где же ты был,сынок?
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А что не пишите

16 минут назад
Где все они шлялись???
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