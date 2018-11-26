Дворы Липецка освобождают от металлических гаражей

Из липецких дворов вывезено порядка 60 металлических гаражей. Работу по освобождению территорий города от конструкций, которые сегодня размещаются здесь незаконно, проводят управления городскими округами.

Обветшалые, сваренные из кусков разномастного, а сегодня просто ржавого железа гаражи есть в большинстве дворов города. Когда-то их устанавливали рядом с домом по заявлению для инвалидов и ветеранов войны, владевших автомобилями. Со временем собственники ушли из жизни, или по возрасту отказались от вождения. Микрорайоны же стали стихийно обрастать самоделами. В настоящий момент срок действия документов на использование земельных участков под большинством металлических конструкций истек, а сами они превратились в несанкционированные.

Работу по освобождению придомовых площадей от захламляющих их сооружений по поручению главы Липецка Сергея Иванова проводят управления округами. Абсолютным лидером по количеству временных укрытий для транспорта является Октябрьский округ. В ходе мониторинга сотрудниками управления выявлено более 3,5 тысяч металлических гаражей. На сегодняшний день 14 объектов перемещены гражданами добровольно. Однако есть прецеденты проведения этой процедуры по решению суда. Так было с гаражом в районе дома 108 по проспекту Победы. Управление обратилось в суд с иском к владельцу о сносе металлического гаража. Но предписание в установленный срок он не выполнил. В результате был составлен протокол об административном правонарушении, а решением Октябрьского районного суда владельца обязали произвести перенос временного укрытия – металлического гаража. В случае если гражданин не исполнит решение суда в течение 30 дней, это сделают городские службы. При этом собственнику придется возместить затраты из личных средств.

Вторым по количеству металлических гаражей, размещенных во дворах, является Правобережный округ. В ходе рейдов и на основании сигналов от граждан специалисты управления выявили порядка 1,5 тысяч конструкций. На сегодняшний день 18 добровольно вывезены собственниками.

Ржавые гаражи не только занимают площадь незаконно, но создают серьезные проблемы при уборке и благоустройстве дворовых территорий. Поэтому нередко инициаторами вывоза таких конструкций становятся сами жители. Яркий пример – двор по адресу площадь Мира,18. После обращения граждан гараж убрали, а на его месте появилась площадка для сбора ТКО и клумбы. Всего сотрудниками управления Левобережного округа выявлено 137 подобных металлоконструкций. Три из них владельцы демонтировали и вывезли самостоятельно. В отношении остальных будет проводиться претензионная работа.

Лидером по количеству гаражей вывезенных добровольно можно считать Советский округ. Из выявленных 421 владельцы, не дожидаясь судебных разбирательств, демонтировали и убрали с территории дворов 22 конструкции.

- В настоящий момент в Липецке реализуются сразу несколько программ, позволяющих сделать областной центр комфортнее и современнее. Одна из них - «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Вместе с тем, наличие старых металлических гаражей существенно тормозит работы. В результате, вместо благоустроенного двора, в котором можно интересно и весело проводить время, люди имеют ржавую конструкцию, обросшую мусором. Мы призываем владельцев гаражей, не имеющих действительных документов, подтверждающих право на использование земельного участка, добровольно демонтировать и вывезти конструкции. Современным и комфортным для проживания Липецк будет только при условии сотрудничества администрации и его жителей, - отметил заместитель главы администрации города Константин Власов, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.