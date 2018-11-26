Телефонные мошенники «развели» липчанина на 12 800 рублей

В один из территориальных отделов полиции по по Липецку обратился липчанин с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве.

Как пояснил заявитель, на его сотовый телефон позвонил неизвестный с предложением приобрести биологически активные добавки (БАД) за 12 800 рублей, способные помочь в решении проблем со здоровьем.

Доверившись мошеннику, липчанин перевел на указанный банковский счет требуемую сумму, однако разрекламированные препараты так и не получил.

Несмотря на явные признаки мошенничества, в возбуждении уголовного дела заявителю было отказано.

С таким решением не согласился прокурор района.

В рамках надзора за соблюдением законности при рассмотрении заявлений и сообщений граждан о совершенных преступлениях прокурор отменил необоснованное процессуальное решение и поставил вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок 5 пяти лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

В настоящее время уголовное дело возбуждено, устанавливаются лица, причастные к мошенничеству.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, сообщает прокуратура Липецкой области.