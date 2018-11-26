Общество

41 минуту назад

Липчанам гарантируют новогоднее настроение

3 644
#выставка #игрушки
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Липчанам гарантируют новогоднее настроение

Музей организует выставку советских игрушек.

30 ноября в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства состоится открытие выставки советской игрушки «Играли наши бабушки, играли наши дедушки» из частной коллекции Юлии и Сергея Игнатовых, дополненной экспонатами музея.

Юлия и Сергей Игнатовы собирают советские игрушки уже более 8 лет и за это время у них собрано около 1500 экспонатов. Сегодня это не просто хобби, а целое семейное дело, к которому подключились и дети.

На выставке будет представлено около 300 игрушек конца 1950 – 1980-х годов: куклы, плюшевые игрушки, пластмассовые дутыши – зайцы, кошки и т.д., железные машинки, военная техника разных размеров, железная дорога и другие интерактивные игры, детские коляски, швейные машинки, игрушечные инструменты для мальчиков, погремушки, и многое другое. Предновогодний антураж и атмосфера выставки поможет ощутить в волшебный и сказочный мир детства, уверены в музее.

В экспозиции будет организовано детское игровое пространство, где посетители смогут поиграть в игрушки, послушать сказку на виниловых пластинках, посмотреть диафильмы. Частью экспозиции станут и новогодние детские фотографии 1950 – 1980-х годов, переданные жителями города в фонды музея.

Выставка продлится до 3 февраля 2019 года.
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#выставка #игрушки
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Комментарии (3)

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сосед

1 минуту назад
настроение просто опа ,уже полная задница ,а что готовят в новом году страшно подумать ,на экспозиции хорошо ходить не на голодный желудок и с фигой в кармане ,а у нас так сейчас и просветлений нет
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%

11 минут назад
Новые квитанции придут на жилье?
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гнус

33 минуты назад
Молодцы,успеха ВАМ
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