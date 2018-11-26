Липчанам гарантируют новогоднее настроение

Музей организует выставку советских игрушек.

30 ноября в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства состоится открытие выставки советской игрушки «Играли наши бабушки, играли наши дедушки» из частной коллекции Юлии и Сергея Игнатовых, дополненной экспонатами музея.



Юлия и Сергей Игнатовы собирают советские игрушки уже более 8 лет и за это время у них собрано около 1500 экспонатов. Сегодня это не просто хобби, а целое семейное дело, к которому подключились и дети.



На выставке будет представлено около 300 игрушек конца 1950 – 1980-х годов: куклы, плюшевые игрушки, пластмассовые дутыши – зайцы, кошки и т.д., железные машинки, военная техника разных размеров, железная дорога и другие интерактивные игры, детские коляски, швейные машинки, игрушечные инструменты для мальчиков, погремушки, и многое другое. Предновогодний антураж и атмосфера выставки поможет ощутить в волшебный и сказочный мир детства, уверены в музее.



В экспозиции будет организовано детское игровое пространство, где посетители смогут поиграть в игрушки, послушать сказку на виниловых пластинках, посмотреть диафильмы. Частью экспозиции станут и новогодние детские фотографии 1950 – 1980-х годов, переданные жителями города в фонды музея.



Выставка продлится до 3 февраля 2019 года.