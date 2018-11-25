Происшествия

16 минут назад

В Липецке незаконно торговали пивом

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#торговля
В Липецке незаконно торговали пивом

Продавцам грозит штраф

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Вчера специалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведено информационно-аналитическое наблюдение за осуществлением торговой деятельности на территорииЛипецка, в ходе которого было установлено, что в нарушение действующего законодательства в торговом объекте – киске, расположенном на остановке общественного транспорта «НЛМК», осуществлялся оборот алкогольной продукции – пива. 

В отношении владельцев торговой точки возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. Теперь организации грозят крупные штрафы, сообщает liptorg-cp.ru

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#торговля

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