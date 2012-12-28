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Общество
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сегодня, 13:17
Вторая попытка: более 500 девятиклассников проходят итоговое собеседование перед ОГЭ
Две трети из них в Липецке.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе министерства образования Липецкой области, успешное прохождение испытания учеников перед комиссией станет допуском к государственной итоговой аттестации.
— Это уже вторая попытка. Первое собеседование проходило 12 февраля, тогда его успешно сдали 95 процентов девятиклассников. Две трети из более чем 500 участников сегодняшнего испытания живут в Липецке. Собеседование проводится для учеников, которые с первого раза не смогли пройти испытание, в том числе не могли присутствовать по уважительной причине. В случае неудачи предусмотрена дополнительная дата — 21 апреля, — рассказали в минобре.
Ученик сам вправе выбрать форму прохождения такой аттестации из четырех вариантов: чтение текста вслух, пересказ с включением высказывания, монологическое высказывание и диалог с экзаменатором. Темы и тексты посвящены россиянам, внесшим вклад в развитие страны. На общих основаниях собеседование длится 15 минут, а для детей с ограниченными возможностями выделяется 30 минут.
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