Липецкая вечЁрка: раненый во время налета БПЛА, кого не выберут мэром и куда переедет научная библиотека
Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Происшествия
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сегодня, 13:31
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Мошенники создали фейковый аккаунт отделения полиции
И делают рассылку от лица руководства, в том числе выведывают конфиденциальную информацию.
«Уважаемые граждане, напоминаем, что официальным ведомственным источником информации является сайт УМВД России по Липецкой области. Не поддавайтесь на уловки и угрозы мошенников! Не переходите по ссылкам и не отвечайте на сообщения. В случае малейшего сомнения звоните в дежурную часть Отд МВД России «Становлянское» по телефону – 8 (47476) 2-14-02, 2-20-23, 02», – сообщает администрация Становлянского округа.
В полиции напоминают, что их сотрудник никогда не пользуются для общения с гражданами ресурсами популярных мессенджеров и не просят дистанционно сообщать конфиденциальную информацию.
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