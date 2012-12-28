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сегодня, 13:31
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Мошенники создали фейковый аккаунт отделения полиции

И делают рассылку от лица руководства, в том числе выведывают конфиденциальную информацию.

Мошенники создали в Telegram фейковый аккаунт «Отделение МВД России по Становлянскому району», где от лица руководства отдела осуществляют рассылку, в том числе и по поводу трудоустройства. В ходе общения в мессенджере они угрожают уголовным преследованием и под любым предлогом пытаются получить нужную им персональную информацию о гражданах.

«Уважаемые граждане, напоминаем, что официальным ведомственным источником информации является сайт УМВД России по Липецкой области. Не поддавайтесь на уловки и угрозы мошенников! Не переходите по ссылкам и не отвечайте на сообщения. В случае малейшего сомнения звоните в дежурную часть Отд МВД России «Становлянское» по телефону – 8 (47476) 2-14-02, 2-20-23, 02», – сообщает администрация Становлянского округа.

В полиции напоминают, что их сотрудник никогда не пользуются для общения с гражданами ресурсами популярных мессенджеров и не просят дистанционно сообщать конфиденциальную информацию.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Пора
20 минут назад
Эти интернеты отрубить!
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Кракен
сегодня, 15:08
Охрана олигархов требует финансирование
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Правда
сегодня, 14:11
Наши полицейские никогда и не с кем не будут разговаривать,и в отдел тяжело пройти.
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