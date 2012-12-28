Три места подтопления уберут с дорог в Липецке

Среди них — две «вечных лужи»: на проспекте «Победы» в районе ТЦ «Уют» и на второстепенной дороге на углу улиц Космонавтов и Терешковой.

На заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета вице-мэр Светлана Сурмий сообщила о дорожно-строительных планах на этот год: разработке проектно-сметной документации на строительство дороги к гипермаркету «Лемана ПРО» в микрорайоне «Елецкий», реконструкцию пешеходных мостов у ДК «Студеновский», дороги на улице Юношеской, ливневой канализации в районе Опытной станции и, по факту, строительства нового моста через водоотводной канал на улице Октябрьской.О задачах своего ведомства в этом году рассказал и и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Стешин. Бюджет департамента пока составляет 1,6 млрд рублей. На уборку улично-дорожной сети потратят 437 млн рублей. Помимо ремонта дорог и мостов, о которых GOROD48 уже рассказывал, будут установлены 977 дорожных знаков, 190 погонных метров пешеходных ограждений, обновлены 57 светофоров. На диагностику автодорог перед началом работ и после их завершения, а также отбор проб из асфальтобетонного покрытия потратят 4,9 млн рублей. На ремонт дорог по судебным решениям выделены 16,5 миллионов.Кстати, по итогам прошлого года, по данным горсовета, депутаты получили 59 жалоб липчан на состояние улично-дорожной сети — в два раза больше, чем в 2023 году.Председатель депутатской комиссии Борис Понаморев обратил внимание на то, что после дорожных ремонтов на некоторых дорогах образуются места подтоплений. Например на Плехановском спуск у гостиницы «Меркьюр», на перекрестке улиц Пролетарской и Угловой. Почему это происходит?— Локальные участки, о которых вы говорите, мы знаем, видим. Мы просим подрядчиков исправлять ошибки, делать разуклонку, уводить воду в существующую ливневую канализацию, где она есть. В этом году на устройство точечной ливневой канализации выделены 3,5 миллиона рублей, — ответил представитель профильного департамента мэрии Дмитрий Сапрыкин.На эти деньги воду уведут с внутриквартального проезда в районе домов 25/4 – 15/5 по ул.Космонавтов и из двух «вечных луж»: на проспекте «Победы» в районе ТЦ «Уют» и на второстепенной дороге на углу улиц Космонавтов и Терешковой.Лужа на перекрестке напротив ДС «Звездный» появились после большого ремонта улицы Космонавтов печально известной липчанам компанией «Руслан-1» в 2019 году.Ранее ее обещали убрать путем создания так называемого мокрого колодца, в который будет отводиться вода с дорог. В вырытые на газоне ямы глубиной в три-четыре метра должны были опустить железобетонные кольца. Вода в такой локальный водосборник попадала бы из дождеприемников. Но потом от этой идеи отказались. Оказывается, такие гидротехнические устройства быстро заиливаются, а еще вода из них часто уходит в подземные коммуникации связистов, «Квадры» и «РВК», портит кабели и трубы. Поэтому в мэрии взяли курс на строительство ответвлений из мест застоев воды к ближайшим ливневкам.Если говорить о луже на проспекте «Победы» у ТЦ «Уют», то ее создала та же компания «Руслан-1» в 2020 году по время реконструкции дороги.И там, как ранее писали рассерженным горожанам в своих ответах чиновники мэрии, нет возможности оборудовать дополнительный колодец ливневой канализации. Посмотрим, как справится мэрия с ликвидацией этой «вечной лужи».