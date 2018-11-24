Рано утром на грязинской трассе столкнулись «ВАЗ» и «УАЗ Патриот»

Один человек погиб.

Сегодня в 04:50 на автодороге Липецк – Грязи у поворота к станции Казинка столкнулись автомобили «ВАЗ-2112» и «УАЗ Патриот».



На месте аварии работали спасатели. В ДТП погиб водитель «ВАЗа», водитель второго автомобиля с травмами доставлен в ГУЗ «Грязинская МРБ».



