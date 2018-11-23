Общество
сегодня, 16:30
Юрий Божко раскритиковал строителей детского сада в «Елецком» и похвалил зодчих школы в «Победе»
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Сегодня первый заместитель врио губернатора посетил четыре социальных новостройки Липецка.
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Сегодня первый заместитель врио губернатора региона Юрий Божко объехал четыре социально значимые стройки Липецка.
Первыми Юрий Божко со свитой посетили строящийся депутатом областного Совета Андреем Бугаковым, директором ООО "Липецксантежмонтаж-1", детского сада в микрорайоне "Елецкий".
Рассчитанный на пребывание в нем 350 детей объект со зданием хозяйственных построек спортивными площадками и теневыми навесами с прогулочными площадками было начато в феврале этого года. И хотя срок завершения строительства - 10 декабря, строителям еще далеко до финиша. Кстати, еще в сентябре на стройплощадке побывал глава Липецка и был недоволен темпами работ. У Сергея Иванова даже возникли сомнения в том, что детсад построят вовремя.
Руководитель заказчика, директор МКУ "Управление строительства Липецка" Сергей Косинов подтвердил тогда сомнения мэра. По его словам, отставание составляет один этаж или месяц. Но у отставания нашлась уважительная причина: строители переделывали ливневую канализацию на объекте, так как изыскания выявили высокий уровень грунтовых вод на месте строительства (этой весной вода залила подвал построенной рядом школы, и чтобы избежать подобной проблемы, подрядчик выполнил дополнительный объём работ, что затормозило само строительство). Тогда же Сергей Иванов дал понять Андрею Бугакову, что никаких извинений не примет. Ведь львиная доля средств от 208 млн рублей, выделенных на строительство (146 миллиона на возведение объекта и 40 миллионов - на оборудование детсада всем необходимым для пребывания в нем детей плюс средства на техприсоединение к инженерным сетям и коммуникациям) выделена Кабмином, и отчитаться за них нужно в конце года. Поэтому чиновники потребовали от застройщика ускорить темпы. Андрей Бугаков заверил главу города в том, что сдаст объект в срок.
Сегодня Юрий Божко также высказал недовольство темпами работ.
- Нас не устраивает, как работает подрядчик. Организация не работает на должном уровне. Директор пообещал, что сдаст объект к Новому году. Мы посмотрим, что будет, а потом сделаем соответствующие выводы, - сказал первый заместитель Игоря Артамонова.
Юрий Божко мельком осмотрел котлован, который появился тут же, в "Елецком". Это - будущая пристройка к строящемуся садику, который тоже взяла на подряд фирма депутата областного Совета. Будущее помещение рассчитано на 135 малышей в возрасте до трех лет. Сметная стоимость объекта - 109,8 млн рублей. Финансирование строительства осуществляется за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Срок завершения работ - 1 августа следующего года.
А вот школа в микрорайоне "Победа" Юрию Божко понравилась. Рассчитанная на 800 учащихся, она является клоном уже действующих школ в микрорайоне "Елецкий" и в Задонске. Примечательно, что ее проектировал "Липецкгражданпроект". Здание, представляющее собой комплекс, включающий основной учебный блок, блок начальных классов, два бассейна ("лягушатник" и взрослый стандартный) - спортблок выделен в отдельно стоящее здание, которое со зданием школы соединяет переходом. В спортблоке, кстати, будут располагаться спортивные и тренажерные залы и даже стрелковый тир. А на улице уже сооружены спортивные и игровые площадки.
Строят школу две организации: подрядчик - АО "Трест "Липецкстрой" Валерия Сешенова и субподрядчик - ООО "Спецфундаментстрой" Евгения Сырова. Сметная стоимость строительства - 665,7 млн рублей. Финансирование строительства осуществляется за счет средств федерального бюджета (466 млн рублей) и областного бюджета (199 млн рублей). Примечательно, что контракт с АО "Трест "Липецкстрой" был заключен в мае этого года, а работы должны быть закончены 20 декабря!
- В советское время таких школ не строили. Ведь это не школа даже, а учебно-культурно-спортивный центр для всего жилого микрорайона. Днем в ней будут учится дети, вечером спортивный ее блок будет отдан под занятия всем желающим. Но даже если бы такой объект строили бы при советской власти, на его возведение ушло бы три года. Сейчас же современные технологии позволяют строить такие объекты за полтора года. Мы же были поставлены федеральным центром в такие жесткие условия по финансированию, что были вынуждены построить школу за семь месяцев, - сказал Юрий Божко.
Аналогичная школа появится на Манеже. Ее строит тамбовское ООО "Сталь-М". Школу начали возводить ровно год назад, но из-за места, выбранного для нее мэрией, строительство затормозилось. Оказалось, что в этом низинном месте вместо нормального грунта на площадке оказался ил. В итоге, начав копать котлован, строители были вынуждены снять и вывезти со стройплощадки порядка 40 тысяч кубометров грунта (если взять во внимание, что в трехосный грузовик за раз можно загрузить до 40 кубометров грунта, то можно посчитать, что было сделано не менее тысячи рейсов). Взамен на стройплощадку были завезены тысячи кубометров суглинка.
Но это была только одна проблема. Другая была связана, очевидно, с ошибками проектантов: длина свай оказалась недостаточной, чтобы уплотнить грунт: они целиком проваливались под землю после нескольких ударов по ним. Поэтому пришлось изменять проект, используя более длинные сваи и увеличивать их число. Третье обстоятельство с задержкой строительства связано с тем, что фундамент здесь был нужен монолитный, а не из сборного железобетона, как это обстояло при строительстве школы в микрорайоне "Победа". Поэтому только на бетонирование тамбовчанам понадобилось четыре месяца.
Впрочем, финансирование строительства школы на улице 50 лет НЛМК изначально было рассчитано на два года, поэтому строители не выбьются из утвержденных сроков. Школу ООО "Сталь-М" намерено сдать в эксплуатацию летом следующего года. И 1 сентября она, как и школа в микрорайоне "Победа", распахнет двери перед учениками.
Первыми Юрий Божко со свитой посетили строящийся депутатом областного Совета Андреем Бугаковым, директором ООО "Липецксантежмонтаж-1", детского сада в микрорайоне "Елецкий".
Рассчитанный на пребывание в нем 350 детей объект со зданием хозяйственных построек спортивными площадками и теневыми навесами с прогулочными площадками было начато в феврале этого года. И хотя срок завершения строительства - 10 декабря, строителям еще далеко до финиша. Кстати, еще в сентябре на стройплощадке побывал глава Липецка и был недоволен темпами работ. У Сергея Иванова даже возникли сомнения в том, что детсад построят вовремя.
Руководитель заказчика, директор МКУ "Управление строительства Липецка" Сергей Косинов подтвердил тогда сомнения мэра. По его словам, отставание составляет один этаж или месяц. Но у отставания нашлась уважительная причина: строители переделывали ливневую канализацию на объекте, так как изыскания выявили высокий уровень грунтовых вод на месте строительства (этой весной вода залила подвал построенной рядом школы, и чтобы избежать подобной проблемы, подрядчик выполнил дополнительный объём работ, что затормозило само строительство). Тогда же Сергей Иванов дал понять Андрею Бугакову, что никаких извинений не примет. Ведь львиная доля средств от 208 млн рублей, выделенных на строительство (146 миллиона на возведение объекта и 40 миллионов - на оборудование детсада всем необходимым для пребывания в нем детей плюс средства на техприсоединение к инженерным сетям и коммуникациям) выделена Кабмином, и отчитаться за них нужно в конце года. Поэтому чиновники потребовали от застройщика ускорить темпы. Андрей Бугаков заверил главу города в том, что сдаст объект в срок.
Сегодня Юрий Божко также высказал недовольство темпами работ.
- Нас не устраивает, как работает подрядчик. Организация не работает на должном уровне. Директор пообещал, что сдаст объект к Новому году. Мы посмотрим, что будет, а потом сделаем соответствующие выводы, - сказал первый заместитель Игоря Артамонова.
Юрий Божко мельком осмотрел котлован, который появился тут же, в "Елецком". Это - будущая пристройка к строящемуся садику, который тоже взяла на подряд фирма депутата областного Совета. Будущее помещение рассчитано на 135 малышей в возрасте до трех лет. Сметная стоимость объекта - 109,8 млн рублей. Финансирование строительства осуществляется за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Срок завершения работ - 1 августа следующего года.
А вот школа в микрорайоне "Победа" Юрию Божко понравилась. Рассчитанная на 800 учащихся, она является клоном уже действующих школ в микрорайоне "Елецкий" и в Задонске. Примечательно, что ее проектировал "Липецкгражданпроект". Здание, представляющее собой комплекс, включающий основной учебный блок, блок начальных классов, два бассейна ("лягушатник" и взрослый стандартный) - спортблок выделен в отдельно стоящее здание, которое со зданием школы соединяет переходом. В спортблоке, кстати, будут располагаться спортивные и тренажерные залы и даже стрелковый тир. А на улице уже сооружены спортивные и игровые площадки.
Строят школу две организации: подрядчик - АО "Трест "Липецкстрой" Валерия Сешенова и субподрядчик - ООО "Спецфундаментстрой" Евгения Сырова. Сметная стоимость строительства - 665,7 млн рублей. Финансирование строительства осуществляется за счет средств федерального бюджета (466 млн рублей) и областного бюджета (199 млн рублей). Примечательно, что контракт с АО "Трест "Липецкстрой" был заключен в мае этого года, а работы должны быть закончены 20 декабря!
- В советское время таких школ не строили. Ведь это не школа даже, а учебно-культурно-спортивный центр для всего жилого микрорайона. Днем в ней будут учится дети, вечером спортивный ее блок будет отдан под занятия всем желающим. Но даже если бы такой объект строили бы при советской власти, на его возведение ушло бы три года. Сейчас же современные технологии позволяют строить такие объекты за полтора года. Мы же были поставлены федеральным центром в такие жесткие условия по финансированию, что были вынуждены построить школу за семь месяцев, - сказал Юрий Божко.
Аналогичная школа появится на Манеже. Ее строит тамбовское ООО "Сталь-М". Школу начали возводить ровно год назад, но из-за места, выбранного для нее мэрией, строительство затормозилось. Оказалось, что в этом низинном месте вместо нормального грунта на площадке оказался ил. В итоге, начав копать котлован, строители были вынуждены снять и вывезти со стройплощадки порядка 40 тысяч кубометров грунта (если взять во внимание, что в трехосный грузовик за раз можно загрузить до 40 кубометров грунта, то можно посчитать, что было сделано не менее тысячи рейсов). Взамен на стройплощадку были завезены тысячи кубометров суглинка.
Но это была только одна проблема. Другая была связана, очевидно, с ошибками проектантов: длина свай оказалась недостаточной, чтобы уплотнить грунт: они целиком проваливались под землю после нескольких ударов по ним. Поэтому пришлось изменять проект, используя более длинные сваи и увеличивать их число. Третье обстоятельство с задержкой строительства связано с тем, что фундамент здесь был нужен монолитный, а не из сборного железобетона, как это обстояло при строительстве школы в микрорайоне "Победа". Поэтому только на бетонирование тамбовчанам понадобилось четыре месяца.
Впрочем, финансирование строительства школы на улице 50 лет НЛМК изначально было рассчитано на два года, поэтому строители не выбьются из утвержденных сроков. Школу ООО "Сталь-М" намерено сдать в эксплуатацию летом следующего года. И 1 сентября она, как и школа в микрорайоне "Победа", распахнет двери перед учениками.
7 683
skrip
ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК
Ваня
Толька
!
Нормально пишут
Вообще, кто нибудь знает такое слово геология