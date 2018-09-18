В Липецке построят сразу семь отдельных ясель

Минобразование выделило на работы 560 млн рублей.

Сегодня глава Липецка Сергей Иванов проинспектировал строительство детсада на 350 мест в микрорайоне "Елецкий".



Объект строит ООО "Липецксантехмонтаж-1" депутата областного Совета Андрея Бугакова. Подрядчик должен закончить работу в декабре, но у Сергея Иванова возникли сомнения в том, что детсад построят вовремя.



Руководитель заказчика, директор МКУ "Управление строительства Липецка" Сергей Коминов подтвердил сомнения мэра. По его словам, отставание составляет один этаж или месяц. Впрочем, у отставания оказалась уважительная причина: строители переделывали ливневую канализацию на объекте, так как изыскания выявили высокий уровень грунтовых вод на месте строительства. Так, этой весной вода залила подвал построенной рядом школы, и чтобы избежать подобной проблемы, подрядчик выполнил дополнительный объём работ. Это и затормозило само строительство.



- Вам надо работать в две смены до 23 часов, чтобы закончить работы в срок, - сказал Андрею Булгакову вице-мэр Михаил Щербаков.



В свою очередь Сергей Иванов дал понять подрядчику, что никаких извинений он не примет. Ведь львиная доля средств от 206 млн рублей, выделенных на строительство (143 миллиона на возведение обьекта и 40 миллионов - на оборудование детсада всем необходимым для пребывания в нем детей плюс средства на техприсоединение к инженерным сетям и коммуникациям) выделена минобразованием, и отчитаться за них нужно в конце года. Поэтому чиновники потребовали от застройщика ускорить темпы. Андрей Бугаков заверил главу города в том, что сдаст объект в срок.



Сергей Иванов также призвал подчиненных уже в октябре приступить к строительству сразу семи ясельных объектов на 6-7 групп каждый. Они обойдутся федеральной, региональной и муниципальной казне в 560 млн рублей. Новые отдельно стоящие здания для детей младшего возраста будут построены в разных районах города и примут малышню в сентябре 2019 года.

