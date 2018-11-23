36-летняя липчанка погибла в пожаре вместе с родным дядей

Сегодня ночью в рабочем поселке Токаревка Тамбовской области произошел пожар в одной из квартир двухквартирного жилого дома по улице Рабочей. При тушении пожара спасатели обнаружили тела 67-летнего хозяина квартиры и его 36-летней племянницы, приехавшей в гости с Липецка.

По данному факту Жердевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области начата доследственная проверка. В настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. В качестве основных причин пожара рассматриваются версии о неисправности самодельного печного отопления либо курение в жилом помещении. Электричества в квартире не было, жильцы пользовались свечами, сообщает СУ СК РФ по Тамбовской области.