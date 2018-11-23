Происшествия

сегодня, 10:54

36-летняя липчанка погибла в пожаре вместе с родным дядей

5 1294
#Пожар
1
36-летняя липчанка погибла в пожаре вместе с родным дядей

Трагедия произошла сегодня ночью в Тамбовской области

Сегодня ночью в рабочем поселке Токаревка Тамбовской области произошел пожар в одной из квартир двухквартирного жилого дома по улице Рабочей. При тушении пожара спасатели обнаружили тела 67-летнего хозяина квартиры и его 36-летней племянницы, приехавшей в гости с Липецка.

По данному факту Жердевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области начата доследственная проверка. В настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. В качестве основных причин пожара рассматриваются версии о неисправности самодельного печного отопления либо курение в жилом помещении. Электричества в квартире не было, жильцы пользовались свечами, сообщает СУ СК РФ по Тамбовской области. 

5 1294
#Пожар
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

48

17 минут назад
Мирра, люди погибли,а ты ошибки ищешь....
ответить

Русский язык

18 минут назад
Не с Липецка, а ИЗ Липецка. Безграмотность режет слух.
ответить

Мирра

28 минут назад
Кто пишет статьи? Ну хоть немного , ну хоть капельку) грамотности. Приехала С Липецка Новость трагична , но это не значит, что можно так вопиющего ляпать. Ошибки на уровне начальной школы. И это постоянно .
ответить

Липецк

37 минут назад
2018 год
ответить

однако.

41 минуту назад
Скоро все свечами пользоваться начнем и буржуйками с такими тарифами на комуслуги.
ответить

Еще в рубрике

За «Макдональдсом» мужчину ударили ножом в сердце
#драка #поножовщина
2
За «Макдональдсом» мужчину ударили ножом в сердце

44 минуты назад

Происшествия
56-летний егерь попал под самострел-растяжку
#браконьерство
10
56-летний егерь попал под самострел-растяжку

сегодня, 10:06

Происшествия
Нападение ревница на липчанку записала камера наблюдения
#поножовщина
14
Нападение ревница на липчанку записала камера наблюдения

сегодня, 08:54

Происшествия
74-летняя женщина отдала мошенникам 120 000 рублей
#мошенничество
7
74-летняя женщина отдала мошенникам 120 000 рублей

сегодня, 08:44

Происшествия
18-летний водитель «Митсубиси» врезался в «Фольксваген»: пострадала 40-летняя женщина
#Авария #ДТП
11
18-летний водитель «Митсубиси» врезался в «Фольксваген»: пострадала 40-летняя женщина

сегодня, 08:37

Происшествия
35-летний мужчина пострадал при пожаре в Липецке
#пожар
35-летний мужчина пострадал при пожаре в Липецке

сегодня, 08:20

Происшествия