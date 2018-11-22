Общество

59 минут назад

В сквере на улице Ворошилова появятся «Арки-часы»

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#Новый год
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В сквере на улице Ворошилова появятся «Арки-часы»

В Липецке уже начали готовиться к Новому году. На улице Советской наряжают липы – живые деревья украсят около двух тысяч ёлочных игрушек. На Петровском спуске монтируют световой каскадный фонтан.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, предполагается, что к праздникам предприятиями и организациями различной формы собственности в областном центре будет установлено и наряжено около пятидесяти елей. Из них 14 традиционно смонтируют по заказу муниципального управления главного смотрителя. На площадях Константиновой, Петра Великого, Соборной, перед СК «Звёздный», а также в жилых районах Университетский, Матырский, Дачный, ЛТЗ, Сырский Рудник, Свободный Сокол, Силикатный, 15-й микрорайон и на улице Космонавтов перед Областным центром культуры установят 13 новогодних красавиц. Световая ель украсит площадь Мира. Живые деревья по традиции преобразятся у здания муниципального парламента, театра драмы им. Л.Н. Толстого и на площади Революции. В канун самого волшебного праздника сказочными огнями должны засиять и туи вдоль ограждения Быханова сада. 

Праздничной иллюминацией будет особо выделена юбилейная для региона дата, которую отметят в январе 2019-го. В центре города разместят четыре световых перетяжки «65 лет Липецкой области». Три из них длиной 16 метров планируют смонтировать на улице Плеханова, еще одну – четырнадцатиметровую – на Терешковой. Предполагается, что напольные светодиодные конструкции, информирующие жителей и гостей Липецка о юбилее, зажгутся на площадях Театральная, Соборная и улице Космонавтов.

В городе собираются обновить десятки световых композиций и конструкций. Одна из них – «Ель» –у реконструированного стадиона «Металлург». Попасть в сквер на улице Ворошилова можно будет через «Арку-часы» - арт-объекты смонтируют с обеих сторон и соединят светящимся тоннелем. Быханов сад откроет для всех желающих двери в Новый год – на входе в парк установят цифры-символы «2019». У Комсомольского пруда будут стоять уже знакомые «Снеговики-музыканты». У драмтеатра – «Шар исполнения желаний». Площадь Петра Великого сделает уютнее светодиодный «Камин», а на площади Соборная станет ярче от «Уличного фонаря». Юных липчан и тех, кому, несмотря на возраст, хочется, чтобы волшебство случалось, у Областного центра культуры, народного творчества и кино будут ждать сказочные герои «Заяц» и «Медведь», выполненные из светодиодов. Струями ярких огней засияет не только каскад Петровского спуска, но и фонтаны вдоль улицы Ленина.

«Зимние узоры», «Спирали» и «Циферблат» - более 130 консолей с такими названиями появятся на центральных улицах Липецка, Советской, Зегеля и Первомайской, а также в районе площади Петра Великого.

Концепцией праздничного оформления города, разработанной по поручению главы Липецка Сергея Иванова департаментами градостроительства и архитектуры, а также дорожного хозяйства и благоустройства, предлагается праздничное световое оформление фасадов жилых, общественных зданий, витрин объектов торговли и прилегающих к ним территорий. 



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6 473
#Новый год
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Комментарии (7)

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фонари

8 секунд назад
Я, Фонари у подъездов гореть будут когда вы сделаете заявку об этом в свою управляшку. Хоть раз звонили ?
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skrip

53 секунды назад
Я, Фонари будете рассматривать 1 го после обеда.
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skrip

2 минуты назад
Судя по фото С15 .00до 21.00 потеря сознания от предновогодних впечатлений.
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Оля

38 минут назад
будем плясать с голой ж...й . Пир во время чумы, а денег на охрану в школе опять нет. Где прокуратура то притаилась? Поборы запрещены, только у нас разрешены официально.
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Левомеколь

41 минуту назад
А когда будет праздник в сквере на Березовой Аллее? Хотелось бы лавочки и урны мусорные, а то вандалы все поломали и никто за этим не следит. Или по липецки? Без миллиарда и замены бордюр проблема невидима и нерешаема?
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Я

44 минуты назад
А фонари у подъездов когда гореть будут?
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А я в это время

53 минуты назад
Папилломы намаичугане выжигаю. Кому заразы?
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