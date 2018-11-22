Сразу троих жителей области обманули через социальную сеть

21 ноября в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились двое жителей Липецка и один ельчанин. Все трое лишились денег при покупках товаров через социальные сети.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 32-летний житель Ельца перевел мошенникам 3000 рублей, но оплаченный товар так и не получил. 22-летний липчанин пытался купить через социальную сеть обувь и лишился 8200 рублей, еще один житель Липецка "попал" на 8000 рублей при покупке ЖЛ-матрицы.



Для того, чтобы не стать жертвой интернет-обманщиков можно воспользоваться советами из специальной памятники составленной полицейскими:



"Для осуществления своей преступной деятельности мошенники используют социальные сети, а также создают для этих целей интернет – магазины. Такие интернет – ресурсы могут быть зарегистрированы с помощью анонимайзеров, что не позволит в ряде случаев пользователю установить достоверные сведения о лицах, которым он доверил деньги.



Покупки стоит только на проверенных сайтах, о существовании которых можно узнать от друзей и знакомых, найти отзывы в сети Интернет и т.п. Поисковые системы публикуют рейтинги Интернет-магазинов, которые тоже являются показателем надежности торговой площадки. Не нужно ничего покупать в социальных сетях. Не доверяйте брокерам, которые получают от граждан денежные средства для игры на бирже без заключения письменных контрактов".

