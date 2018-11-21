Культура

сегодня, 08:54

Стриптиз по-липецки довёл до слёз

11 2772
#театр #Компромисс
4
Стриптиз по-липецки довёл до слёз

Стриптиз покорил Саратовскую область.

Пьеса липецкого автора Бориса Бужора «Мужской стриптиз» продолжает покорять всё новые и новые сцены. На этот раз произведение писателя-драматурга, художественного руководителя театра «Компромисс» Бориса Бужора было поставлено Балашовским драматическим театром. Как сообщил GOROD48 Борис Бужор, для театра это стало смелым экспериментом, так как его бессменный художественны руководитель Владимир Попов до этого предпочитал работать с классическими произведениями.

Автор пьесы в качестве почетного зрителя был приглашен на сдачу и премьерный показ спектакля «Мужчины не танцуют стриптиз». После сдачи спектакля состоялась творческая встреча, на которой Борис Бужор не стеснялся эмоций – признался, что прослезился несколько раз за время просмотра. И не он один - зрителей смелая постановка Балашовского драматического театра тоже не оставила равнодушными.

- Режиссеру и актерам удалось создать полную искрометного юмора пронзительную драму, - отметил Борис Бужор. - К финальной части трагикомичного действия завлитом театра – Анной Самсоновой была написана песня, подчеркивающая и отражающая главный смысл спектакля. В отличие от предыдущих режиссеров Владимир Попов сделал упор на драматическую часть - и не прогадал, так как рассказ о настоящей мужской дружбе в суровой время нашей страны оказался куда завлекательнее танцевального шоу. А я благодаря ещё одному воплощению этого произведения чувствую себя настоящим драматургом, и пусть этот «стриптиз» станет визитной карточкой моей пьесы.

Вполне возможно, что сотрудничество Балашовского драматического театра и липецкого драматурга продолжится.

Фото - завлита Балашовского драматического театра Анны Самсоновой
11 2772
#театр #Компромисс
4

Комментарии (11)

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Истина

7 минут назад
Бужор вообще конченный бездарь, неужели это не понятно? И этот его театр просто кучка неудачников и моральных уродов, отшибленных людей. Бужору со своим зверинцем место в зоопарке, а не на сцене.... Хотите увидеть театр? Идите в Сокольский.... Там лучшие актеры
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Сергей 13

17 минут назад
Стесняюсь спросить,"всё новые и новые сцены"-это кого ещё осчастливили до жителей Балашова?Ваще нужно в Питер эту шляпу везти,там валом потенциальных зрителей.
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Анатолий Петухожайнов

сегодня, 10:19
Брови мне врот, что это за шляпа?(((
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Обжор

сегодня, 10:19
че за пъеса такая где все в попец долбятся ?
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Гость

сегодня, 10:11
Бужор - он реально театральный шарлатан, сначала местные театры на деньги кинул, дальше пошел...
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qwerty

сегодня, 10:00
А Бужор реально считает себя автором этой пьесы? А как же Ladie’s night о безработных сталеварах-стриптизерах, написанная еще 30 лет назад и идущая в московских театрах лет 15?
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тиких песателев

сегодня, 09:50
Чем вам П-и-к-у-л-ь не угодил? Почему модерация снежинкой замещает?
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таких песателев

сегодня, 09:45
Толстой, Гоголь, * , Шукшин, Булгаков, Бунин - я могу назвать настоящим писателем, а всякие Бужоры-мажоры смешны со своими претензиями не писательство. Не создали не чего ещё значащего. Чем вам П-и-к-у-л-ь не угодил почему модерация снежинкой замещает?
ответить

таких песателев

сегодня, 09:43
Толстой, Гоголь, * , Шукшин, Булгаков, Бунин - я могу назвать настоящим писателем, а всякие Бужоры-мажоры смешны со своими претензиями не писательство. Не создали не чего ещё значащего.
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Житель

сегодня, 09:43
На фото какая-то гейская вечеринка...
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