Стриптиз по-липецки довёл до слёз

Стриптиз покорил Саратовскую область.

Пьеса липецкого автора Бориса Бужора «Мужской стриптиз» продолжает покорять всё новые и новые сцены. На этот раз произведение писателя-драматурга, художественного руководителя театра «Компромисс» Бориса Бужора было поставлено Балашовским драматическим театром. Как сообщил GOROD48 Борис Бужор, для театра это стало смелым экспериментом, так как его бессменный художественны руководитель Владимир Попов до этого предпочитал работать с классическими произведениями.



Автор пьесы в качестве почетного зрителя был приглашен на сдачу и премьерный показ спектакля «Мужчины не танцуют стриптиз». После сдачи спектакля состоялась творческая встреча, на которой Борис Бужор не стеснялся эмоций – признался, что прослезился несколько раз за время просмотра. И не он один - зрителей смелая постановка Балашовского драматического театра тоже не оставила равнодушными.



- Режиссеру и актерам удалось создать полную искрометного юмора пронзительную драму, - отметил Борис Бужор. - К финальной части трагикомичного действия завлитом театра – Анной Самсоновой была написана песня, подчеркивающая и отражающая главный смысл спектакля. В отличие от предыдущих режиссеров Владимир Попов сделал упор на драматическую часть - и не прогадал, так как рассказ о настоящей мужской дружбе в суровой время нашей страны оказался куда завлекательнее танцевального шоу. А я благодаря ещё одному воплощению этого произведения чувствую себя настоящим драматургом, и пусть этот «стриптиз» станет визитной карточкой моей пьесы.



Вполне возможно, что сотрудничество Балашовского драматического театра и липецкого драматурга продолжится.



Фото - завлита Балашовского драматического театра Анны Самсоновой