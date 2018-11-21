Двое маленьких детей пострадали в аварии на чаплыгинской трассе

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы восемь человек.

КАк сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 ноября в Липецком районе на трассе Липецк – Данков 43-летняя женщина, водитель «Рено», не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина перевернулась. В аварии пострадал 36-летний пассажир иномарки. С различными травмами его госпитализировали.

В Липецком районе на дороге Липецк – Чаплыгин 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген», выехала на полосу встречного движения где произошло столкновение с «Пежо» под управлением 43-летнего водителя. От удара первая иномарка съехала в кювет и перевернулась. В ДТП пострадали два ее пассажира – 8-летняя девочка и 3-летний мальчик. С травмами они были доставлены в больницу и госпитализированы.

В Чаплыгинском районе около семи часов утра 26-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Мужчина получил травму и был госпитализирован.

В Липецке в восемь часов вечера на улице Московской автомобиль «Хендай», по управлением 23-летнего парня, столкнулся с «Ладой-Вестой» под управлением 36-летнего мужчины, который получил травмы и после оказания помощи был отпущен. С травмами госпитализирована пассажирка «Весты».

За сутки автоинспекторы выявили 1295 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 932 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 25 столкновений автомобилей, в которых не было пострадавших людей.