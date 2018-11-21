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Двое маленьких детей пострадали в аварии на чаплыгинской трассе

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#Авария #ДТП
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Двое маленьких детей пострадали в аварии на чаплыгинской трассе

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы восемь человек.

КАк сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 ноября в Липецком районе на трассе Липецк – Данков  43-летняя женщина, водитель «Рено», не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина перевернулась. В аварии пострадал 36-летний пассажир иномарки. С различными травмами его госпитализировали.

В Липецком районе на дороге Липецк – Чаплыгин 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген», выехала на полосу встречного движения где произошло столкновение с «Пежо» под управлением 43-летнего водителя. От удара первая иномарка съехала в кювет и перевернулась. В ДТП пострадали два ее пассажира – 8-летняя девочка и 3-летний мальчик. С травмами они были доставлены в больницу и госпитализированы.

В Чаплыгинском районе около семи часов утра 26-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Мужчина получил травму и был госпитализирован.

В Липецке в восемь часов вечера на улице Московской автомобиль «Хендай», по управлением 23-летнего парня,  столкнулся с «Ладой-Вестой» под управлением 36-летнего мужчины, который получил травмы и после оказания помощи был отпущен. С травмами госпитализирована пассажирка «Весты».

За сутки автоинспекторы выявили 1295 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 932 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 25 столкновений автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП
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Комментарии (6)

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свмидетель.

12 минут назад
женщина подцепила мокрую обочину и машину кинуло на встречку.
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гость

21 минуту назад
Как правило, понятно.....дебил!
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Сергей 13

24 минуты назад
Как правило, не знаю за эту даму,но мужики в городе за рулём кофе пьют в порядке вещей.Скоро губы красить начнут,***,слов нет.
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Как правило

сегодня, 10:24
везет двух......и встречная полоса тут что норильск.сам *
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гость

сегодня, 10:05
Как правило, зачем писать,то,чего не видел?Признак дебила!
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Как правило

сегодня, 09:42
а кобыла на фольксвагене очевидно в телефон пялилась сука
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