В России

сегодня, 16:16

Доля иностранного капитала в банках РФ упала до 15%

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#иностранный капитал

Иностранцы снизили участие в российских банках из-за санкций.

Доля нерезидентов в капитале российской банковской системы упала до минимума с 2007 года и составила 14,94%, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия»

В 2007 в стране работал 221 банк с иностранным участием, в 2014 — на пике — 251. С этого момента число таких банков снижалось примерно на 10% в год, в 2018-м их осталось 155.

Иностранцы существенно снизили участие в капитале российских банков из-за санкций, которые пошатнули доверие инвесторов. Сейчас вложения оцениваются в 392 млрд рублей. 

Среди нынешних инвесторов компании и физлица из Великобритании, США, Дании, Швеции, Польши, Испании, Кипра, Нидерландов, Китая и Японии, а также Узбекистана, Казахстана и Украины. 


 


165
#иностранный капитал

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