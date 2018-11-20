Общество

сегодня, 14:33

Белорусские дорожники подали в суд на мэрию Липецка

19 3775
#дороги #ремонт #долг
3
Белорусские дорожники подали в суд на мэрию Липецка

Городская администрация не торопилась платить за выполненный ремонт.

Арбитражный суд Липецкой области обязал департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка обязали выплатить 505 933 рублей белорусскому предприятию «Дорожно-строительное управление №1 города Рогачев», которое ремонтировало городские дороги. 

Как указано в материалах суда, в декабре 2017 года «Дорожно-строительное управление №1 города Рогачев» и липецкое муниципальное ремонтно-строительное дорожное предприятие заключили договор по отсыпке асфальтобетонной крошкой улиц в районе поселков Заречь, Ссёлки и Матырский. Сумма контракта составила 493 072 рубля. Все работы были выполнены, но белорусская компания денег так и не получила. Муниципальное учреждение не отрицало долг, но и не торопилось выплачивать деньги: у организации не оказалось ни средств на счетах, ни имущества на продажу. Вместе с этим, учредитель организации — департамент дорог и благоустройства — заявил подрядчикам, что оплатит работы только после решения суда. На момент слушания дела представитель ответчика занял иную позицию: департамент не признал иск и просил суд не удовлетворять требования подрядчика.

За благоустройство дорог придется расплачиваться из казны Липецка. Суд обязал департамент погасить долг и покрыть судебные издержки.
19 3775
#дороги #ремонт #долг
3

Комментарии (19)

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Литрович

4 минуты назад
Обманули!
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Гость

11 минут назад
Договор был?
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Чувачок

11 минут назад
Петя, сенсацию в студию!
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Я

34 минуты назад
Нищета и воровство везде
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Петя

50 минут назад
Господа...... погодите......Это еще не все! Вас ждет настоящая сенсация!
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Орсен

сегодня, 16:35
С ормянами проще пилить
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ни чо не понял

сегодня, 16:35
то есть липецкое муниципальное ремонтно-строительное дорожное предприятие это посредник у которого не оказалось денег и теперь придется расплачиваться из казны Липецка. с какого такого. продаете имущество директоров и замов и расплатитесь а выше указаных на зону за растраты.
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Очевидец

сегодня, 16:24
Это суровый Липецк, что говарить про обычных работяг, которых постоянно кидают на зарплату,притом во всех сферах. И нет конца и края этому кидалову.
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ттт

сегодня, 16:21
Гениально, почему раньше так не делали?! типо заказываешь что то на трилииард, а деньги? - за деньгами идите на овощь.
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Дык

сегодня, 16:14
Хорошее у нас липецкое муниципальное ремонтно-строительное дорожное предприятие! Получается, что в этом предприятии не ни рабочих, ни техники, ни денег, только одни начальнички с нехилой зарплатой!
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