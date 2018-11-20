Белорусские дорожники подали в суд на мэрию Липецка

Городская администрация не торопилась платить за выполненный ремонт.

Арбитражный суд Липецкой области обязал департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка обязали выплатить 505 933 рублей белорусскому предприятию «Дорожно-строительное управление №1 города Рогачев», которое ремонтировало городские дороги.



Как указано в материалах суда, в декабре 2017 года «Дорожно-строительное управление №1 города Рогачев» и липецкое муниципальное ремонтно-строительное дорожное предприятие заключили договор по отсыпке асфальтобетонной крошкой улиц в районе поселков Заречь, Ссёлки и Матырский. Сумма контракта составила 493 072 рубля. Все работы были выполнены, но белорусская компания денег так и не получила. Муниципальное учреждение не отрицало долг, но и не торопилось выплачивать деньги: у организации не оказалось ни средств на счетах, ни имущества на продажу. Вместе с этим, учредитель организации — департамент дорог и благоустройства — заявил подрядчикам, что оплатит работы только после решения суда. На момент слушания дела представитель ответчика занял иную позицию: департамент не признал иск и просил суд не удовлетворять требования подрядчика.



За благоустройство дорог придется расплачиваться из казны Липецка. Суд обязал департамент погасить долг и покрыть судебные издержки.