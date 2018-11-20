В ночь на 22 ноября в домах значительной части города не будет воды

В связи с производством ремонтных работ с 19:00 21.11.18 г. до 08:00 22.11.2018 г. будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям, а также возможно повышение мутности воды после производства работ:

- ул.Гагарина, 2, 4, 6, 8, 10; ул.Гранитная, 2а; ул. Шкатова, 1, 3, 7, 17, 19, 21, 23, 25, в.30, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 4; ул. Горняцкая, 1, 2, 4, 3, 6; ул. Орловская,21; ул. 4. Пятилетка, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 42; ул. Кротевича, 11, 9а, 7, 5, 3; ул. Карьерная,2; ул. Елецкая, 54, 65, 63, 67а, 67, 71, 71а; 30 лет Октября, 2, 6, 8; ул. Орловская, 31; ул. Энгельса, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5, 5а, 5б, 7а; ул. К.Цеткин вл.1, вл. 17, ст.14, 14а, 12а, ст. 10б, вл. 5, 9, вл. 7, вл. 1а,1а ст1, 1а ст.2, 10, вл.33; ул. Гайдара, 2б/2, 2б, 2а, 2, 3, 5, 7, 4, 9, 11, 13, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ул. Амурская, 1, 2, 5, 4, 5а; ул. Ушакова, 2, 4, 1, 6, 3, 5, 8; ул.Нахимова,5, 6, 8, 8а,10, 14; ул. Луначарского, 6а, 5, 3, 1а, 4, 1, 2; ул. Кротевича,2; ул. Студеновская:3, 9, 15, 17, 11,13а, 17а, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39б, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 187, 188, 193, 195, 197а, 182, 184, 184/3, 201,205а; площадь Заводская 1, 1/1, 1е, 1к, 1д, 1л, 9в, 9а/1, 9а, 9, 9/1, 15, 3/3, ¾, 3/2, 13, 13а, 2, 3а, 2б, 3б, 3б/1; ул. Франко 2, 3, 4, 6, 8; ул. Курако 1, 1а, 2, 3; ул. Челюскинцев 1, 2, 3, 4; переулок Больничный 1, 2, 3, 4; ул. Дружбы,1а/2, 1а/1, 1а; ул. Гражданская, 1а, 1б; ул. Римского-Корсакова,1вл 2, 1а, 1в, 1б, 1ак2, 1ж, ст1к, 1ак1, 2б/1, ст1д, 3аст2 ,1г, вл 4в, вл2б, 2в, 10а, 2а, ст3в, 3в, 3аст1, 3а, 8а/1, 8а, 6е, 8б, ст8б, 6б, 6г, 6д; Промышленный проезд, 9, вл5, вл7, вл10, вл1, вл1/3, вл2, стр.1; Район цемзавода: ул. Ковалева, стр,93, 99, 101/1, 101, 102, 101б, 103, 103а, 105/1, 105/2, 105стр.1, 105, 105а, 107а, 107в, 107д, 109, 109а, 109б, 111/1, 111/3, 111стр.3, 111д, 111вл.1, 111вл2, 111вл3, 111вл4, 111чт4, 111, 111а, 111в, 109а, 109в, 111а стр 1,109б, 115/6, 115/8, стр115/3, стр 115а, стр 115а/1, стр 115/2, 115/5, 111стр 1, 113б, 113 в, 113, 113стр 1, 113 стр2, 113а, 117ж, 117д (АГЗС) 117г (АЗС), 115 е, 115в, 115/4, 115/6, 117, 117а, 117в, 117е, 121а, 121б, 119, 119а, 119д, 119в, 119/3, 119г, 119ж, вл 121, вл 123, 125, вл 129а, вл 129, вл 129/2, вл 129/1, вл 129/4, 128, вл 135, вл 135а, 131а, 131, 131б, 131г, 133а, вл 133а, 130а, вл130, вл 132, вл 132а, 134, вл 134, 134а, 136; ул. Пархоменко, 15, 19, 25, ст 21, ст 29, вл 31; ул. 40 лет Октября 41а, 39а, 43, 45, 47, 41, 39, 37, 37а, 35, 33, 33а, 31, 33б, 31б, 29, 29а, 27, 10а, 25, 23а, 23, 21б, 21, 19а, 15, 6, 13, 11, 7, 5, 3, 1а, 1, 4, 2; площадь Константиновой 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4; ул. Кутузова 1, 2, 3, 5; ул. Ушинского 21а, 21, 23, 80, 82, 78, 76, 60, 58, 56, 54, 19, 9/2, 9/1, 9, 17/2, 17/1, 17б, 15/1, 15, 13, 11, 40, 30, 32, 26, 24, 28, 22, 20, 18, 43, 5а, 7, 16, 5, 14, 12, 10б, 10в, 10а, 10, 8г, 8д, 8, 8/1, 6, 6а, 6б, 3, 6, 4, 1, 2, 1а, 2а; ул. Газина, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 1а, 11, 13, 12, 14а; ул. Аксакова, 1, 2, 3, 4, 6, 7; ул. Смыслова 1, 3, 4; ул. Брюллова,7а; ул. Мамина- Сибиряка 2, 4, 1а; ул. Пожарского, 1а; ул. Тамбовская 1, 6; ул. Шоссейная,2; Тамбов-Орел (301 км. АЗС Газпром) ул. Еловая,62а; ул. Шоссейная,2; ул.Баумана, 333/14. 333/11. 333/8а. 333/8. 333/5. 333/6. 333/4. 333/7. 333г. 333/9. 333/3. 333/2. 333/1. 333. 333а. 333б. 333в. 329/1. 331/1. 329. 331. 325. 327. 317а. 323. 321. 317. 311. 313. 309. 307. 307а. 307б. 264а. 293. 285стр1. 333/17. 333/19. 333/16. 333/15. 390; ул. Бородинская,45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76; пер. Баумана:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; ул. Карбышеава,вл.95; - частный сектор: ул. Курчатова, пер. Курчатова, пер. Теплый, ул. Белорусская, ул. Брюллова, ул. Бардина, ул. Курская, ул. Доменщиков, ул. Тульская, ул. Шоссейная, ул. Сокольская, ул. Водная, ул. Д.Бедного, ул. Баженова ул. Минина, ул. Пожарского, ул. Лавочкина, ул. Мешкова, ул. Франко, ул. Карбышева, ул. Бородинская, ул. Стасова, ул. Литейная, ул. Арсеньева, ул. Васнецова, ул. Семенова Тянь-Шанского, ул. Бабушкина, ул. Богатырская, ул. Пирогова, ул. Брестская, ул. Хабарова, ул. Былинная, переулок Чугунный, переулок Ракетный, ул. Кочеткова, ул. Добролюбова; ул. Куйбышева, ул. Сурикова; ул. Радищева; ул. Грибоедова; ул. Свердлова; ул. П. Лумумбы; ул. Свободный Сокол, ул. Сафонова; ул. Брусничная. ул. Энтузиастов; ул. К. Либкнехта; ул. Высокая; ул. Пархоменко; ул. Вильямса; ул. Ковалева; ул. Репина; ул. Римского-Корсакова; ул. Демократическая; ул. Производственная; ул. Восточная; ул. Гражданская; ул. Третьякова, Антипова, ул. 4 Пятилетка, ул. Короленко; ул. Янкина, 4; пер. Весенний; ул. Вилкова, ул. Димитрова, ул. Чапаева, ул. Дарвина, ул. Энергетическая, ул. Красная, ул. Арктическая, ул. Кольцевая, ул. Тимура Фрунзе, ул.9 Января, ул. Елецкая, ул. Павлова, 20 Партсъезд, ул. Маяковского, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. 4 пятилетка, ул. Гранитная; ул. Железнодорожная; ул. Орловская. Котельные АО «ЛГЭК»: кот. (Баумана) - ул. Баумана,296; кот.(МСЧ Свободный сокол)-ул. Ушинского,10; кот. (13 Квартал)-ул. Ушинского,10а;кот.(Свободный сокол)-ул. Заводская,1; кот. (Электроаппарат)-ул. Елецкая стр,69а; кот. (Ковалева)-ул. Ковалева стр.109а; кот.( Школа интернат № 2)- 40 лет Октября,39а; кот. (Школа № 41)-ул. Арсеньева, 38а; ЦТП (Ушинского)-ул. Ушинского,9а; ЦТП (40 лет Октября)-ул. 40 лет Октября,33в.

Котельная (Тройка-Л) ул. Ковалева,105.

Подвоз воды: по заявкам жителей.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075

