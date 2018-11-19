Липчанка получила травмы после падения в автобусе

В центре Липецка в ДТП пострадала женщина. Женщина упала, когда автобус подрезали.

Сегодня в Липецке около часа дня при падении пострадала пассажирка автобуса «ЛиАЗ», следовавшего по маршруту №2.



Как рассказал GOROD48 водитель автобуса, у магазина «Меркурий» его подрезал легковой автомобиль. Ему пришлось резко затормозить. После маневра, с жалобами на травмы обратилась пассажирка.



Врачи «скорой помощи» отвезли женщину в больницу.