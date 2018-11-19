Общество

сегодня, 16:02

Липчанка получила травмы после падения в автобусе

18 5608
#падение #ДТП
6
Липчанка получила травмы после падения в автобусе

В центре Липецка в ДТП пострадала женщина. Женщина упала, когда автобус подрезали. 

Сегодня в Липецке около часа дня при падении пострадала пассажирка автобуса «ЛиАЗ», следовавшего по маршруту №2.
 
Как рассказал GOROD48 водитель автобуса, у магазина «Меркурий» его подрезал легковой автомобиль. Ему пришлось резко затормозить. После маневра, с жалобами на травмы обратилась пассажирка.

Врачи «скорой помощи» отвезли женщину в больницу.
18 5608
#падение #ДТП
6

Комментарии (18)

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Реал

36 минут назад
Реалу, тыкалка выросла? тебя не буду возить, ночью тариф другой)а вообще, как можно себя не уважать, чтобы в эту дичь залазить (спасибо за 26 маршрут - Иванова повесить)
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снова

51 минуту назад
Автобус подрезал отбитый колхозный придурок на своей иносраной кредиторыгаловке
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Гошан

сегодня, 21:25
Да приборзели уже эти административные мерсы! Надо их на дороге учить кашалотов
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Местный

сегодня, 21:24
Ну * водила, то все ясно и понятно. Носятся все им можно
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Зоя

сегодня, 21:23
123, мерс небось чинюшный был? Тогда водила автобуса будет виноват и уволен однозначно
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2424

сегодня, 20:30
Реал, однозначно нужно либо все забрать у частников без всех условий либо наоборот отдать все частникам с условиями работать до ночи и ехать на окраины поделить с самыми состаятельными перевозчикоми часть прибыльных в довесок дотационных!
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гость

сегодня, 20:24
Реал, ты головой подумай кто будет возить людей. Городские перевозки убыточны.
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Правда

сегодня, 20:11
раньше на окнах писали держаться за поручни и уступать места пассажирам с детьми и инвалидам. теперь указаний нет, тупицы падают
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Ххх

сегодня, 19:14
Из всех пассажиров ни кто не упал, только она одна. Водитель не виновен не наезжайте на него. Виновны водитель легковушки и ОНА
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Ххх

сегодня, 19:12
Для глупомордых дур прописано и повторяется по громкой связи" держитесь за поручень" а не болтай по мобильнику и ебл*м торгуй. Сама виновата. Надо было ещё остальным пассажирам пройтись по этой кашолке
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