Общество
сегодня, 16:02
Липчанка получила травмы после падения в автобусе
В центре Липецка в ДТП пострадала женщина. Женщина упала, когда автобус подрезали.
Сегодня в Липецке около часа дня при падении пострадала пассажирка автобуса «ЛиАЗ», следовавшего по маршруту №2.
Как рассказал GOROD48 водитель автобуса, у магазина «Меркурий» его подрезал легковой автомобиль. Ему пришлось резко затормозить. После маневра, с жалобами на травмы обратилась пассажирка.
Врачи «скорой помощи» отвезли женщину в больницу.
Как рассказал GOROD48 водитель автобуса, у магазина «Меркурий» его подрезал легковой автомобиль. Ему пришлось резко затормозить. После маневра, с жалобами на травмы обратилась пассажирка.
Врачи «скорой помощи» отвезли женщину в больницу.
Реал
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Гошан
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Зоя
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