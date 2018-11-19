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В России вырастет максимальное пособие по уходу за ребенком

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В России вырастет максимальное пособие по уходу за ребенком

Максимальный размер пособия увеличится до 26 тыс. рублей

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 1 января 2019 года до 26 тыс. рублей, вместо 24 тыс. рублей в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС).

Для расчета пособия берется заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2017 год и за 2018 годы составляют 755 тыс. рублей и 815 тыс. рублей соответственно, что позволяет увеличить максимальный размер пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Также вырастет размер пособий по беременности и родам.Ожидается, что минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года вырастет почти до 52 тыс. рублей.

В ФСС пояснили, что если у застрахованного лица заработок отсутствовал, либо был очень маленький, то указанное пособие будет исчисляться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). МРОТ с нового года увеличится до 11280 рублей. Пока он составляет 11163 рубля. При этом максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит более 301 тыс. рублей, в текущем году он превышает 282 тыс. рублей.

В свою очередь минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 1 января 2019 года до 4,5 тыс. рублей. "Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, исчисленное из МРОТ, за полный календарный месяц составит 4 512 руб", - сказали в ФСС. Если у застрахованного лица заработок отсутствовал, либо был очень маленький, то указанное пособие будет исчисляться из МРОТ.


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