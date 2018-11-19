Общество

сегодня, 15:04

Дело о гибели женщины под винтами катера передано обратно в Липецк

20 5696
#гибель
5
Дело о гибели женщины под винтами катера передано обратно в Липецк

Теперь уголовное дело расследуют полицейские.

Уголовное дело о гибели уроженки Желтых Песков после попадания под винты катера вернулось из Мичуринского следственного отдела на транспорте в Липецк.

Напомним, инцидент с гибелью на воде произошел 4 августа – под винты катера попала 64-летняя пенсионерка, которая плава по реке Воронеж. Транспортным средством управлял 28-летний мужчина. Предварительно, женщина скончалась от острой кровопотери.  Владелец катера, но спустя время  сам пришел в следственные органы для дачи показаний с адвокатом.

Первоначально, по факту гибели пенсионерки в Жёлтых Песках было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Однако в ходе расследования произошла переквалификация на часть 2 статьи 268 УК РФ (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшая к смерти человека).

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, расследованием уголовного дела теперь занимается следственная часть следственного управления УМВД России по Липецкой области. 
20 5696
#гибель
5

Комментарии (20)

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гражданину

4 минуты назад
у честных людей катеров нет! они только у моральных уродов, которые заработали этот катер обманом честного народа
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гражданин

21 минуту назад
Я никого не защищаю, кстати! Бесят такие придурошные комментарии и такие поганные люди! Вот где истинная сущность человека проявляется, в интернете, да еще и когда можно обо всем писать анонимно!
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гражданин

22 минуты назад
Ммм...да... какие же вы все моральные уроды! Вот читаю и поражаюсь какое в нашем городе живет быдло! Самое настоящее стадо! Сразу же самосуд, чей сынок, катер дорогой, значит, мажор, да еще и пьяный, сука! Не дай Бог, вам задуматься за рулем и сбить человека на смерть или попасть в такую же историю! Представьте, что всякое в жизни может случиться, бывают такие нелепые совпадения и случайности, которые, к сожалению, уносят жизни людей! Тем более он мог бы скрыться и даже не проверить тело, мог бы не пойти в полицию и замять все по другому, если это, сука, пьяный мажор на дорогом катере, да еще и чей-то сынок! У него хотя бы совесть есть, а вы самый настоящий биомусор!
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jeca подонок

сегодня, 21:20
jeca,самое смешное,следующее чмо под винтами будешь ты или кто то из твоей убогой семейки!)))
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Сатир

сегодня, 20:41
Наказать по понятиям.
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jeca

сегодня, 20:26
по реке вне оборудованом месте плавать запрещено .плавать на лодке с мотором или без в пьяном виде наказание строже чем на авто . вот результат ..одно чмо на безопастонось наплевало .другое быдло пьяное каталось .
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jeca

сегодня, 20:20
Suomi, КЛОУН
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Житель

сегодня, 20:02
не забудьте наградить медалью пьяного убийцу
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Ну

сегодня, 19:53
Дело идет к замину.
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555

сегодня, 19:42
гость, Зовут Сергей Солодов сын большого начальника из Воронежа 2 года назад сбил женщину с ребёнком на переходе, присудили выплатить 800000руб. не выплатил - нет денег !!!!!!!!
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