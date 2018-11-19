Общество
сегодня, 15:04
Дело о гибели женщины под винтами катера передано обратно в Липецк
Теперь уголовное дело расследуют полицейские.
Уголовное дело о гибели уроженки Желтых Песков после попадания под винты катера вернулось из Мичуринского следственного отдела на транспорте в Липецк.
Напомним, инцидент с гибелью на воде произошел 4 августа – под винты катера попала 64-летняя пенсионерка, которая плава по реке Воронеж. Транспортным средством управлял 28-летний мужчина. Предварительно, женщина скончалась от острой кровопотери. Владелец катера, но спустя время сам пришел в следственные органы для дачи показаний с адвокатом.
Первоначально, по факту гибели пенсионерки в Жёлтых Песках было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Однако в ходе расследования произошла переквалификация на часть 2 статьи 268 УК РФ (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшая к смерти человека).
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, расследованием уголовного дела теперь занимается следственная часть следственного управления УМВД России по Липецкой области.
Напомним, инцидент с гибелью на воде произошел 4 августа – под винты катера попала 64-летняя пенсионерка, которая плава по реке Воронеж. Транспортным средством управлял 28-летний мужчина. Предварительно, женщина скончалась от острой кровопотери. Владелец катера, но спустя время сам пришел в следственные органы для дачи показаний с адвокатом.
Первоначально, по факту гибели пенсионерки в Жёлтых Песках было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Однако в ходе расследования произошла переквалификация на часть 2 статьи 268 УК РФ (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшая к смерти человека).
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, расследованием уголовного дела теперь занимается следственная часть следственного управления УМВД России по Липецкой области.
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