Общество

сегодня, 13:15

Липецкие поликлиники оказались не самыми ужасными

25 4495
#конкурс #медицина
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Липецкие поликлиники оказались не самыми ужасными

Эксперты отобрали топ-10 плохих медучреждений.

ОНФ и Фонд «Здоровье» по итогам фотоконкурса «Моя поликлиника/Мой ФАП» составили топ-10 худших медорганизаций. Как сообщает общероссийский народный фронт, жители Липецкой области активно делились снимками жутких поликлиник региона, но и «ужасы нашего городка» не казались самыми печальными фото на просторах России.

Самыми активными участниками фотоконкурса стали жители Республики Марий Эл, Липецкой и Калужской областей. По итогу голосования члены комиссии конкурса определили победителей и призеров, а также составили топ-10 фотографий в категории «Моя плохая поликлиника». Лидер в Топ-10 в категории «Моя плохая поликлиника» - Угранская центральная районная больница в Смоленской области, где стоматологический и гинекологический кабинеты, в которых стены, окна, потолки и полы облеплены полчищами мелких мух. По словам пациентов, насекомые ежегодно атакуют медицинскую организацию, они кусают врачей и посетителей, залетают в рот во время стоматологического приема.

А в Липецкой области, судя по постам участников конкурса, с поликлиниками все шикарно. Особую активность проявили ельчане.

25 4495
#конкурс #медицина
4

Комментарии (25)

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СТАРИК

29 минут назад
Уважаемый господин Артамонов! Попробуйте инкогнито,т.е., что бы вас не ждали,записаться на приём утром в поликлинике №2. Поймёте сразу,как всё прекрасно в липецком здравоохранении.Тут и цифра * чиновников."Всё хорошо,прекрасная маркиза,,," и.т.далее...
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Летникова

сегодня, 20:49
Взвоешь без меня артемон
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ВЕСНА

сегодня, 20:27
Господи, страна ДУРАКОВ!!!
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как-то так

сегодня, 18:32
не самые ужасные означает все-равно ужасные, как ни крути.
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Шарик

сегодня, 18:10
Съемки главврача и летниковой
ответить

Для БР-р-р!

сегодня, 17:23
Бр - р - р!, Ты один из них!
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Бр - р - р!

сегодня, 16:17
На Рудник не ходите! Врачи все поразбежались от самодура. Остались только самые тупые, которых нигде не берут
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ХХХ

сегодня, 16:05
За что боролись ,на то как говорится напоролись,она вся такая в России
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Suomi

сегодня, 15:56
вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ----- http://gg.gg/blodoka
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Хватит

сегодня, 15:51
НАРОД дурить!
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