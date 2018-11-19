Липецкие поликлиники оказались не самыми ужасными

Эксперты отобрали топ-10 плохих медучреждений.

ОНФ и Фонд «Здоровье» по итогам фотоконкурса «Моя поликлиника/Мой ФАП» составили топ-10 худших медорганизаций. Как сообщает общероссийский народный фронт, жители Липецкой области активно делились снимками жутких поликлиник региона, но и «ужасы нашего городка» не казались самыми печальными фото на просторах России.Самыми активными участниками фотоконкурса стали жители Республики Марий Эл, Липецкой и Калужской областей. По итогу голосования члены комиссии конкурса определили победителей и призеров, а также составили топ-10 фотографий в категории «Моя плохая поликлиника». Лидер в Топ-10 в категории «Моя плохая поликлиника» - Угранская центральная районная больница в Смоленской области, где стоматологический и гинекологический кабинеты, в которых стены, окна, потолки и полы облеплены полчищами мелких мух. По словам пациентов, насекомые ежегодно атакуют медицинскую организацию, они кусают врачей и посетителей, залетают в рот во время стоматологического приема.А в Липецкой области, судя по постам участников конкурса, с поликлиниками все шикарно. Особую активность проявили ельчане.