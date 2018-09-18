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В Липецке снова кипят театральные страсти?
Бывший режиссер академического театра драмы имени Льва Толстого Сергей Бобровский, который после скандального увольнения в Липецке нашел работу в Бийске, снова затронул тему взаимоотношений с прежним начальством.
Режиссер посетил Липецк и пришел в театр передать документы. Как на своей странице в соцсети утверждает Сергей Бобровский, в театре Толстого издан приказ о снятии с репертуара пяти его спектаклей: «Дядя Ваня», «Полковник – птица», «Квадратура круга», «Дуэль» и «Изрядный Сирокко». Такое решение руководства театра бывший режиссер счел своеобразным «поздравлением» с его днем рождения.
В театре утверждают, что ничего лично в принятии решения о том, будет ли спектакль идти на сцене или же отправится в архив, нет. Как рассказала заведующая литературной частью ЛГАТД им.Л.Н.Толстого Ольга Ельникова, никаких решений насчет перемен в репертуаре в театре еще не приняли. Для этого нужно оценить, насколько та или иная постановка интересна зрителю, собирает ли она зал. А, так как театр буквально три дня назад начал новый сезон, такую оценку еще никто провести не успел.
- Решений о снятии из репертуара спектаклей, поставленных Сергеем Бобровским, никто не принимал. Более того, труппа отправляется во Владимир с его работой «Смерть Ивана Ильича», - отметила Ольга Ельникова. - Кроме того, в программу фестиваля «Липецкие театральные встречи» включена постановка Бобровского по гоголевскому «Ревизору».
Формировать подробную афишу театр намерен только после завершения фестиваля, к началу ноября.
в спектакле антироссийская напрвленность
сионист Изя
сионист Изя