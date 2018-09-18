Культура

сегодня, 12:39

В Липецке снова кипят театральные страсти?

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#Сергей Бобровский
В Липецке снова кипят театральные страсти?

Бывший режиссер академического театра драмы имени Льва Толстого Сергей Бобровский, который после скандального увольнения в Липецке нашел работу в Бийске, снова затронул тему взаимоотношений с прежним начальством.


Режиссер посетил Липецк и пришел в театр передать документы. Как на своей странице в соцсети утверждает Сергей Бобровский, в театре Толстого издан приказ о снятии с репертуара пяти его спектаклей: «Дядя Ваня», «Полковник – птица», «Квадратура круга», «Дуэль» и «Изрядный Сирокко». Такое решение руководства театра бывший режиссер счел своеобразным «поздравлением» с его днем рождения.

В театре утверждают, что ничего лично в принятии решения о том, будет ли спектакль идти на сцене или же отправится в архив, нет. Как рассказала заведующая литературной частью ЛГАТД им.Л.Н.Толстого Ольга Ельникова, никаких решений насчет перемен в репертуаре в театре еще не приняли. Для этого нужно оценить, насколько та или иная постановка интересна зрителю, собирает ли она зал. А, так как театр буквально три дня назад начал новый сезон, такую оценку еще никто провести не успел.

- Решений о снятии из репертуара спектаклей, поставленных Сергеем Бобровским, никто не принимал. Более того, труппа отправляется во Владимир с его работой «Смерть Ивана Ильича», - отметила Ольга Ельникова. - Кроме того, в программу фестиваля «Липецкие театральные встречи» включена постановка Бобровского по гоголевскому «Ревизору».

Формировать подробную афишу театр намерен только после завершения фестиваля, к началу ноября. 


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#Сергей Бобровский

Комментарии (3)

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в спектакле антироссийская напрвленность

55 минут назад
ФЕТИСОВ (козыряет).Прошу Вас, господин доктор Теперь можна начинать. (Обращается ко всем.) Братья! Прошел уже месяц, как небо послало нам свой дар, как когда- то Бог посылал манну небесную разуверившимся * . Тогда мы умирали от голода и холода и приняли этот конкретный дар цивилизованной Европы, в виде одежды и еды. Но сегодня, с мудростью быстро текущего времени, мы спокойно можем сказать, что это был не просто гуманный акт, а нечто большее. Это была благая Божья весть, одно приглашение для воссоединения. Поэтому, после долгих размышлений, предлагаю: Первое. Обьявить с сегодняшнего дня нашу боевую единицу подразделением ООН. Второе. Обьявить территорию, на которой находится наше подразделение, сепаративной европейской территорией, где введем европейский стандарт жизни и взаимоотношений.
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сионист Изя

58 минут назад
ДАВУД Я его отрежу! (Достоет нож). МАТЕЙ Огрежи, но смотри куда ступаешь, под ноги, свои смотри. (Светит фонариком.) Иди направо и смотри под ноги. ДАВУД О, есть новый сумашедший? ХАЧО Это доктор ДАВУД Неужели доктор? ДОКТОР Да, это я. ДАВУД (еще крепче сжимает пах).Мне очень плохо, доктор! ДОКТОР Болит? ДАВУД Нет, еще хуже! ХАЧО Потом расскажешь. Сейчас начинаются новости. На пороге застывает Киро Стоит в дверях, не решаясь войти. Наконец подсаживается к Хачо ХАЧО Не садись рядом. У меня уже ничего нет. Вот, смотри! (Выворачивает карманы). Киро подсаживается к Давуду. ДАВУД И у меня ничего нет. Вот, смотри! (Тоже показывает карманы Киро отправляется в угол, к свободной кровати и там садится). МАТЕЙ (кричит из-под кровати).Оооо! Не на меня! ДОКТОР (Киро). Я новый врач. От чего страдаете? МАТЕЙ Да ни от чего он не страдает. Страдаем мы. ХАЧО Клептоман- алкоголик. Крадет и пропивает все..
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сионист Изя

сегодня, 13:02
Полковник птица антироссийский спектакль про 6 сумасшедших и доктора наркомана в Югославии, которые сошли с ума бывший полковник Фетисов - русский, строит дебилов и начинает ими командовать
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