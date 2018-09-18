Общество
сегодня, 09:33
Липецкий «чебурашка» сменит прописку
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Памятник внеземным цивилизациям переедет из центра города на окраину.
Как уже сообщал GOROD48, во время объезда на прошлой неделе городских объектов благоустройства первым вице-губернатором Юрием Божко глава Липецка Сергей Иванов заявил, что находящийся у Комсомольского пруда арт-объект 70-х годов будет убран, а на его месте, возможно, появится монумент Екатерине II. Сегодня стало ясно, что памятник внеземным цивилизациям, как называют инсталляцию из нержавейки краеведы, а горожане - «чебурашкой», переедет в сквер на улицу Белана (где в Липецке установят памятник императрице, еще не решен).
По мнению вице-мэра Липецка Михаила Щербакова, «чебурашка» украсит пустынный сквер на улице Белана. Перед тем, как его переместят на окраину города, инсталляцию отмоют и отреставрируют на одной из строительных баз. А главный архитектор Липецка Татьяна Азова сообщила GOROD48, что сквер на улице Белана в следующем году преобразит МУП «Зеленхоз» - озеленители высадят на нем деревья. Также в сквере обновят лавочки.
На освободившемся от «чебурашки» месте подрядная организация, благоустраивающая территорию вокруг Комсомольского пруда, установит цветочную клумбу.
Объем контракта по благоустройству этого общественного пространства, по данным Михаила Щербакова - 78 миллионов рублей. Срок исполнения контракта - 1 ноября.
В связи с переездом памятника внеземным цивилизациям на городскую окраину закономерно встает вопрос: как скоро его украдут, чтобы сдать в скупку? Ведь если на улицах Белана, Шерстобитова, Коцаря, Свиридова исчезают чугунные крышки люков и решетки дождеприемников, то воры уж точно не пройдут мимо груды нержавейки.
По мнению вице-мэра Липецка Михаила Щербакова, «чебурашка» украсит пустынный сквер на улице Белана. Перед тем, как его переместят на окраину города, инсталляцию отмоют и отреставрируют на одной из строительных баз. А главный архитектор Липецка Татьяна Азова сообщила GOROD48, что сквер на улице Белана в следующем году преобразит МУП «Зеленхоз» - озеленители высадят на нем деревья. Также в сквере обновят лавочки.
На освободившемся от «чебурашки» месте подрядная организация, благоустраивающая территорию вокруг Комсомольского пруда, установит цветочную клумбу.
Объем контракта по благоустройству этого общественного пространства, по данным Михаила Щербакова - 78 миллионов рублей. Срок исполнения контракта - 1 ноября.
В связи с переездом памятника внеземным цивилизациям на городскую окраину закономерно встает вопрос: как скоро его украдут, чтобы сдать в скупку? Ведь если на улицах Белана, Шерстобитова, Коцаря, Свиридова исчезают чугунные крышки люков и решетки дождеприемников, то воры уж точно не пройдут мимо груды нержавейки.
20 1583
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