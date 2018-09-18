Общество

сегодня, 09:33

Липецкий «чебурашка» сменит прописку

20 1583
#благоустройство
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Липецкий «чебурашка» сменит прописку

Памятник внеземным цивилизациям переедет из центра города на окраину.

Как уже сообщал GOROD48, во время объезда на прошлой неделе городских объектов благоустройства первым вице-губернатором Юрием Божко глава Липецка Сергей Иванов заявил, что находящийся у Комсомольского пруда арт-объект 70-х годов будет убран, а на его месте, возможно, появится монумент Екатерине II. Сегодня стало ясно, что памятник внеземным цивилизациям, как называют инсталляцию из нержавейки краеведы, а горожане - «чебурашкой», переедет в сквер на улицу Белана (где в Липецке установят памятник императрице, еще не решен).

По мнению вице-мэра Липецка Михаила Щербакова, «чебурашка» украсит пустынный сквер на улице Белана. Перед тем, как его переместят на окраину города, инсталляцию отмоют и отреставрируют на одной из строительных баз. А главный архитектор Липецка Татьяна Азова сообщила GOROD48, что сквер на улице Белана в следующем году преобразит МУП «Зеленхоз» - озеленители высадят на нем деревья. Также в сквере обновят лавочки.

На освободившемся от «чебурашки» месте подрядная организация, благоустраивающая территорию вокруг Комсомольского пруда, установит цветочную клумбу.

Объем контракта по благоустройству этого общественного пространства, по данным Михаила Щербакова - 78 миллионов рублей. Срок исполнения контракта - 1 ноября.

В связи с переездом памятника внеземным цивилизациям на городскую окраину закономерно встает вопрос: как скоро его украдут, чтобы сдать в скупку? Ведь если на улицах Белана, Шерстобитова, Коцаря, Свиридова исчезают чугунные крышки люков и решетки дождеприемников, то воры уж точно не пройдут мимо груды нержавейки.   
20 1583
#благоустройство
1

Комментарии (20)

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33 секунды назад
такое впервые слышу .Оставьте на месте .А памятник Екатерине поставьте у центрального входа в Быханов сад где клумба
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Физкультурник

11 минут назад
Оставьте чебурашку на своем месте! Не вы ставили, не вам и убирать!!!
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Светлана

23 минуты назад
Серж, им наверное все таки не удобно 10-15 лямов на помывку списывать. А с 20 тысяч за помывку, что можно украсть? Да и волонтеров говорят у нас много. Губки с моющим средством и стремянки, вопрос решен. Можно и "молодую гвардию" пригласить, пусть поработают, а не только селфи "добрых дел" делают.
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1

23 минуты назад
Место вокруг памятника называется "таблетка".
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Пашинян

31 минуту назад
Ольга, Щербаков - самый мерзотный из всех замов Иванова ! Он и "курирует" строительный департамент и председатель т.е. градостроительной комиссии!
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Справедливый

36 минут назад
Я как и многие здесь , за сохранение этого памятника на прежнем месте . Руки прочь .
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Серж

44 минуты назад
Светлана, всё ТАК! Впервые слышу такое название! Эта инсталяция стала уже историей! Для незнающих - она ещё и светится! Зачем отказываться от прошлого? Благоустроить, отмыть и обновить надо!
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1

44 минуты назад
Ага, такую "клумбу" как на проспекте Победы после того как убрали памятник солдату с хлебушком.
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А ВЕДЬ

47 минут назад
Щербаков похож и сам на чебурашку.
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ИДИТЕ

49 минут назад
Вы нахрен своей императрицей.
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