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сегодня, 14:50

Первый матч на стадионе «Металлург». Битва липчан за первое место с «Торпедо» Live

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Первый матч на стадионе «Металлург». Битва липчан за первое место с «Торпедо» Live

Прямой репортаж с Центрального стадиона Липецка.

Первый матч на стадионе "Металлург" после реконструкции и сразу - битва за первое место. В гостях у "сталеваров" столичное "Торпедо", пока не потерявшее ни одного очка. 

"Металлург" идет на 2-м месте, но сегодняшний победитель и покинет поле в роли лидера. 
3 843

Комментарии (3)

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Василий

6 минут назад
Не вижу реконструированного стадиона. Как был старенький " Металлург" ,так и остался.Только зелёной краской подкрасили.
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Полина

15 минут назад
М︍н︍е 2︍4︍,︍ ︍︍П︍о︍л︍и︍н︍а︍, м︍ож︍н︍о л︍и︍ч︍н︍о︍, м︍о︍ж︍н︍о п︍о в︍э︍б︍к︍е︍.︍ Х︍о︍ч︍у︍ п︍р︍︍о︍в︍е︍с︍т︍и п︍р︍и︍я︍т︍н︍ы︍й в︍е︍ч︍е︍р.︍ Д︍е︍н︍е︍г н︍е н︍а︍д︍о!︍ Т︍е︍л︍е︍ф︍о︍н︍ и︍ ф︍о︍т︍о︍ в п︍р︍о︍ф︍и︍л︍е︍ >>> 18pop.ru
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Липчанин

36 минут назад
Судью купили.
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