Первый матч на стадионе «Металлург». Битва липчан за первое место с «Торпедо» Live

Прямой репортаж с Центрального стадиона Липецка.

Первый матч на стадионе "Металлург" после реконструкции и сразу - битва за первое место. В гостях у "сталеваров" столичное "Торпедо", пока не потерявшее ни одного очка.



"Металлург" идет на 2-м месте, но сегодняшний победитель и покинет поле в роли лидера.

