Спорт
сегодня, 14:50
Первый матч на стадионе «Металлург». Битва липчан за первое место с «Торпедо» Live
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Прямой репортаж с Центрального стадиона Липецка.
Первый матч на стадионе "Металлург" после реконструкции и сразу - битва за первое место. В гостях у "сталеваров" столичное "Торпедо", пока не потерявшее ни одного очка.
"Металлург" идет на 2-м месте, но сегодняшний победитель и покинет поле в роли лидера.
"Металлург" идет на 2-м месте, но сегодняшний победитель и покинет поле в роли лидера.
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Василий
Полина
Липчанин