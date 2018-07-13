В Липецкой области до +30



В ближайшие трое суток на территории Липецкой области сохранится умеренно-теплая погода, 14 июля в малоградиентном поле осадки маловероятны, 15-16 июля на погоду в регионе начнут оказывать влияние атмосферные фронты циклона с юга, ожидаются небольшие и умеренные кратковременные дожди с грозами.

Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 14 до 19 градусов тепла, днем температура составит от 25 до 30 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +15 до +17 градусов, днем от 27 до 29 градусов тепла.



День 14 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +34 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1990 году – 9 градусов тепла.

