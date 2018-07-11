Общество
19 минут назад
Мэр сказал - мэр сделал!
Среди строительного мусора на Городище липчане смотрели на уличном экране полуфинал футбольного Кубка мира.
Две недели назад, 25 июня глава Липецка на оперативном совещании в мэрии приказал начальнику МКУ «Управление строительства Липецка» Сергею Косинову ввести в строй городскую фанзону на Городище к полуфиналам чемпионата мира по футболу.
- Этого года!
Слова Сергея Иванова в зале заседаний встретили смехом. Но Сергей Иванов, как оказалось, не шутил.
Вчера несколько десятков липчан смогли посмотреть на Городище матч ЧМ-2018 по футболу между сборными Франции и Бельгии. Фанзона разместилась прямо среди строительного мусора. Но главное-то было сделано: на большом экране, как и обещал мэр, липчане смотрели полуфинал! Как поет команда КВН из Камызяк: «Молодец наш мэр!»
Самого Сергея Иванова на матче «открытия» Городища не было, но под занавес трансляции в неформальном виде с пластиковым стаканом пива к болельщикам присоединился вице-мэр Липецка Евгений Павлов.
Городище как общественное пространство строители должны были сдать к началу Кубка мира, но сейчас сроки окончания строительства отодвинуты на День города. Но, очевидно, все работы подрядчик сделать все равно не успеет.
- Желание - основа всего. Мы стараемся. У всех - настрой на результат, - сказал глава Липецка, говоря о желании заказчика, мэрии, сделать как можно скорее Городище новым общественным пространством.
- Этого года!
Слова Сергея Иванова в зале заседаний встретили смехом. Но Сергей Иванов, как оказалось, не шутил.
Вчера несколько десятков липчан смогли посмотреть на Городище матч ЧМ-2018 по футболу между сборными Франции и Бельгии. Фанзона разместилась прямо среди строительного мусора. Но главное-то было сделано: на большом экране, как и обещал мэр, липчане смотрели полуфинал! Как поет команда КВН из Камызяк: «Молодец наш мэр!»
Самого Сергея Иванова на матче «открытия» Городища не было, но под занавес трансляции в неформальном виде с пластиковым стаканом пива к болельщикам присоединился вице-мэр Липецка Евгений Павлов.
Городище как общественное пространство строители должны были сдать к началу Кубка мира, но сейчас сроки окончания строительства отодвинуты на День города. Но, очевидно, все работы подрядчик сделать все равно не успеет.
- Желание - основа всего. Мы стараемся. У всех - настрой на результат, - сказал глава Липецка, говоря о желании заказчика, мэрии, сделать как можно скорее Городище новым общественным пространством.
Ха ха
Я валяюсь