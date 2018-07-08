Происшествия

сегодня, 12:02

Женщину сбили в центре Липецка

12 1632
#дтп
Женщину сбили в центре Липецка
Накануне, поздно вечером, ну лице Гагарина, напротив Быханова сада женщина попала под автобиль.

Пострадавшия госпитализирована
12 1632
#дтп

Комментарии (12)

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Дебилу конченному!

3 минуты назад
джавдет драдулет айдынов, клоун хренов сначала узнай как сынка Королёва имя,потом пиши * лесное...за овцу желания нет ответить или очередной драчила комнатный?
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777

6 минут назад
Задолбала алкашня! Липецкие бабы все пьют!
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Очевидец

30 минут назад
Я проезжал вчера в это время,женщина жива была,переходила дорогу на красный цвет светофора.Водитель не скрылся с места ЧП....Женщину не могли в скорую помощь затолкнуть,видимо была в состоянии алкогольного оптянения.не утверждаю,но пишу что видел.
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джавдет драдулет айдынов

31 минуту назад
Папе дебилу, а ты овца не знаешь что сынуля королева натворил ну так прочти сючка безмозговая
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Для Г48

33 минуты назад
поздно вечером, ну лице Гагарина,
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Веня

36 минут назад
измельчал нынче народ, героя России за псевдовыборы дают, скоро и за такое начнут раздавать медали патриотов..жаль ответственности никто не хочет нести за содеянное...и не только на дорогах...неужели нельзя ужесточить наказание за бегство с места ДТП???...15 лет и сразу начнут оставаться, таков русский менталитет...трусость и приспособленчество...увы это уже давно для нации не пороки и нормальное воспитание
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Ttt

39 минут назад
В этом году уже была рядом смерть женщины. Напротив быханова сада.
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@

43 минуты назад
Снова сынок тербунатора гоняет,к папке приехал в гости
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Папе дебилу

53 минуты назад
папа, Кто такой Дима Королёв расскажи нам?Писака ты тупорылый!
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папа

сегодня, 12:28
Вита, поговори с димой королевым к нему вернулось в1000 раз
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