ПАО «Липецккомбанк»: пенсионерам — особая поддержка

Более 27 лет свою деятельность на российском финансовом рынке осуществляет ПАО «Липецккомбанк». На протяжении многих лет он

служит примером надёжности и стабильности.

Ориентируясь на потребительские интересы как предпринимателей, так и жителей Липецка и области, банк умело адаптируется к требованиям времени. Гибкий подход позволяет оперативно модернизировать и улучшать комплект продуктов и услуг, отвечающих высоким требованиям клиентов. Одновременно ЛКБ укрепляет позиции на розничном рынке, активно развивая направление пластиковых карт, программы потребительского и ипотечного кредитования физлиц, разрабатывая удобную и доходную линейку вкладов. А стратегия социальной ответственности банка помогает найти лучшие подходы в работе с разными клиентами.

«Пенсионеры — это особая категория клиентов для ПАО «Липецккомбанк», - отметил и.о. генерального директора Липецккомбанка Михаил Пожидаев. - Люди старшего поколения отличаются бОльшей ответственностью, они дисциплинированны и надежны, тщательно планируют свои расходы и соблюдают условия договора с банком. Банк ценит такое ответственное отношение пенсионеров и в свою очередь старается сделать их жизнь достойной, предлагая специальные вклады и программы на более выгодных условиях».

Так, банк предлагает воспользоваться удобной депозитной программой - «Вклад «Пенсионный»* . Открыть вклад может любой пенсионер. Особенность вклада такова, что счет можно открыть с минимальной суммой первоначального взноса от 1 000 рублей, и условия пополнения и снятия являются достаточно гибкими. При этом процентная ставка по вкладу составляет 6% годовых.

В ПАО «Липецккомбанк» предусмотрены еще несколько программ поддержки пенсионеров. Активным представителям старшего поколения подойдет специальная пластиковая карта «Пенсионная»**. Это удобный инструмент управления финансами, позволяющий получать пенсию, и также удобно и эффективно ее распределять, расплачиваясь в магазинах или оплачивая счета. С картой им не придется для получения пенсии посещать банк. Программа предусматривает ежемесячный дополнительный доход в виде 4% годовых, который начисляется на остаток средств, хранящихся на счете. Таким образом «ЛКБ» помогает пенсионерам уберечь их денежные средства от инфляции. Карта позволяет оплачивать услуги — коммунальные платежи, телефонную связь и пр. – в банкоматах и платежных терминалах ПАО «Липецккомбанк» без комиссий. А само открытие счета, выпуск и обслуживание пластиковой карты бесплатны для ее владельца.

Современные пенсионеры стали более грамотными в финансовом плане, экономически активнее, и все чаще выбирают кредит «Пенсионный». Комплексная работа с возрастными клиентами в ПАО «Липецккомбанк» предусматривает специальный кредит с привлекательными процентными ставками и возможностью оформления без залога и поручителей. Разобраться в особенностях каждого продукта, подобрать наиболее выгодную для себя программу всегда помогут вежливые и внимательные сотрудники ПАО «Липецккомбанк».

ПАО «Липецккомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1242 от 07.09.2015

*Вклад «Пенсионный» принимается от лиц, получающих пенсии, назначаемые органами соцзащиты, министерствами и ведомствами, имеющими право назначать пенсии, из негосударственных пенсионных фондов и других ведомств. Валюта вклада: российские рубли. Процентная ставка по вкладу 6,0% годовых. Срок вклада от 367 до 377 дней. Сумма вклада – от 1 000 руб... Вклад пополняемый, минимальная сумма доп. взносов наличными 1000 руб., в безналичном порядке – без ограничений. Возможность частичного расходования средств со вклада, остаток по вкладу не должен быть меньше 1000 руб... Выплата процентов в конце срока вклада. Пролонгация на условиях вклада «Пенсионный». При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования".

** Комиссия за обслуживание карточного счета при выпуске основной пластиковой карты не взимается. Начисление процентов на ежедневные остатки 4,0% годовых. К договору банковского счета "Пенсионный" с 1 июля 2017 г. возможен выпуск карт только НПС "Мир". Для открытия счета "Пенсионный" с использованием пластиковых карт Клиент должен предъявить пенсионное удостоверение. Женщинам в возрасте после 55 лет, мужчинам в возрасте после 60 лет предоставлять пенсионное удостоверение для открытия договора не обязательно.

ПАО «Липецккомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1242 от 07.09.2015



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