В Липецке на сцену выйдет огромный кит

Кукольный театр ко Дню города подарит юным зрителям премьеру спектакля.

15 июля маленькие липчане смогут увидеть премьерный спектакль про доброго доктора Айболита и его четвероногих пациентов, после чего куклы "уйдут в отпуск" до сентября, сообщили GOROD48 в кукольном театре Липецка. Премьера работы станет творческим подарком для юных зрителей в честь Дня города.



- Все куклы очень большие и очень красивые. В спектакле будет большой выразительный Крокодил, который "проглотит" солнце, в также огромный Кит, на котором будут кататься зверюшки. Самого Айболита визуализирует не только кукла, но и актер театра Алексей Рыбаков, - рассказала GOROD48 руководитель литературно-драматической части ОБУК "Липецкий государственный театр кукол" Виктория Кулешова. - Режиссером-постановщиком выступила Валентина Бабкина. Спектакль скроен по мотивам сказок Корнея Чуковского "Доктор Айболит", "Бармалей", "Телефон" и "Краденное солнце".



Начало спектакля в 11 часов 15 июля.