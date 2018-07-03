Культура

сегодня, 14:33

В Липецке на сцену выйдет огромный кит

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#спектакль #кукольный театр
В Липецке на сцену выйдет огромный кит

Кукольный театр ко Дню города подарит юным зрителям премьеру спектакля.

15 июля маленькие липчане смогут увидеть премьерный спектакль про доброго доктора Айболита и его четвероногих пациентов, после чего куклы "уйдут в отпуск" до сентября, сообщили GOROD48 в кукольном театре Липецка. Премьера работы станет творческим подарком для юных зрителей в честь Дня города.

- Все куклы очень большие и очень красивые. В спектакле будет большой выразительный Крокодил, который "проглотит" солнце, в также огромный Кит, на котором будут кататься зверюшки. Самого Айболита визуализирует не только кукла, но и актер театра Алексей Рыбаков, - рассказала GOROD48 руководитель литературно-драматической части ОБУК "Липецкий государственный театр кукол" Виктория Кулешова. - Режиссером-постановщиком выступила Валентина Бабкина. Спектакль скроен по мотивам сказок Корнея Чуковского "Доктор Айболит", "Бармалей", "Телефон" и "Краденное солнце".

Начало спектакля в 11 часов 15 июля.
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#спектакль #кукольный театр

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