Суд отказал в аресте подозреваемых в похищении человека в Липецке

Жертва отказалась от претензий

На прошлой неделе Левобережный суд Липецка отказал следственным органам в мере пресечения в виде ареста в отношении подозреваемых по делу о похищении человека. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе управления судебного департамента Липецкой области.

Напомним, следственным отделом по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту похищения 46-летнего местного жителя по п. «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По подозрению в совершении особо тяжкого преступления были задержаны трое мужчин.

По версии следствия, мужчину похитили около 22.00 на улице Рабочей (районе Левобережья). Трое мужчину открыли стрельбу из травматического пистолета и затолкали его в белый микроавтобус.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, такое решение было принято судом в связи с недостаточной мотивировкой следствия, то есть последние не смогли убедить фемиду в необходимости ареста подозреваемых.

Мало того, потерпевший в судебном процессе заявил, что не имеет претензий к своим “похитителям”.

В то же время в СУ СК РФ по Липецкой области сообщили, что подозреваемые были отпущены судом под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются фигуранты уголовного дела, свидетели и очевидцы Расследование уголовного дела продолжается.