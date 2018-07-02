В Крыму отреагировали на ошибку Google Maps в подписи к мосту‍

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский назвал рецидивом болезни обозначение Крымского моста на картах компании Google на украинском языке. На карте в сервисе Google Maps видно, что со стороны Тамани мост подписан на русском, а ближе к полуострову появляется надпись "Кримський Міст".





При попытке построить маршрут от Тамани до Керчи Google Maps предлагает воспользоваться переправой на пароме, - передает



Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский назвал рецидивом болезни обозначение Крымского моста на картах компании Google на украинском языке.



"Это как с эпидемиями различных заболеваний – когда кажется человеку, что он вирус победил, а затем вспышка, и все заново. Так и с компанией Google – периодические рецидивы болезни", — сказал



Вице-премьер Крыма выразил сожаление, что у компании недостаточно грамотных переводчиков и специалистов, способных правильно указать географическое название объекта на разных языках. "По большому счету нас все равно, вылечатся они от этой "вирусной инфекции" или нет", — добавил Полонский.



Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Движение автотранспорта было запущено с опережением графика 16 мая.



За месяц с момента открытия автомобильной части Крымского моста 16 мая, по мосту проехало более полумиллиона, транспортных средств. Специалисты Google Maps нашли решение спорного для украинской стороны вопроса о принадлежности моста, и назвали его со стороны Украины на украинском языке, а ближе к России — на русском.При попытке построить маршрут от Тамани до Керчи Google Maps предлагает воспользоваться переправой на пароме, - передает Телеканал 360 Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский назвал рецидивом болезни обозначение Крымского моста на картах компании Google на украинском языке."Это как с эпидемиями различных заболеваний – когда кажется человеку, что он вирус победил, а затем вспышка, и все заново. Так и с компанией Google – периодические рецидивы болезни", — сказал РИА-Новости Полонский.Вице-премьер Крыма выразил сожаление, что у компании недостаточно грамотных переводчиков и специалистов, способных правильно указать географическое название объекта на разных языках. "По большому счету нас все равно, вылечатся они от этой "вирусной инфекции" или нет", — добавил Полонский.Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Движение автотранспорта было запущено с опережением графика 16 мая.За месяц с момента открытия автомобильной части Крымского моста 16 мая, по мосту проехало более полумиллиона, транспортных средств.