В садах под Липецком пропал мужчина

О нем нет известий с 25 июня.

25 июня в Липецке пропал 46-летний Валентин Баранов. Как сообщает липецкое отделение поискового движения "Лиза Алерт", последний раз его видели в садовом поселке - СНТ "Дачный 4".



Приметы мужчины: рост около 190 см, нормальное телосложение, черные волосы с сединой, серо-зеленые глаза. Валентин был одет в серую футболку с белыми полосками на рукавах, черные спортивные штаны и синие тряпичные тапки.



Всех, кто имеет сведения о пропавшем, стоит сообщить информацию в полицию или волонтерам.

