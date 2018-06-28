Происшествия
сегодня, 14:56
В садах под Липецком пропал мужчина
14 3328
О нем нет известий с 25 июня.
25 июня в Липецке пропал 46-летний Валентин Баранов. Как сообщает липецкое отделение поискового движения "Лиза Алерт", последний раз его видели в садовом поселке - СНТ "Дачный 4".
Приметы мужчины: рост около 190 см, нормальное телосложение, черные волосы с сединой, серо-зеленые глаза. Валентин был одет в серую футболку с белыми полосками на рукавах, черные спортивные штаны и синие тряпичные тапки.
Всех, кто имеет сведения о пропавшем, стоит сообщить информацию в полицию или волонтерам.
Приметы мужчины: рост около 190 см, нормальное телосложение, черные волосы с сединой, серо-зеленые глаза. Валентин был одет в серую футболку с белыми полосками на рукавах, черные спортивные штаны и синие тряпичные тапки.
Всех, кто имеет сведения о пропавшем, стоит сообщить информацию в полицию или волонтерам.
14 3328
Горожанин
Неизвестный
Кошка
:
гость
Видела сегодня
незнакомка
ыфв
Обычный препод
Ну дай Бог