Происшествия

сегодня, 14:56

В садах под Липецком пропал мужчина

14 3328
#пропавшие без вести
2
В садах под Липецком пропал мужчина

О нем нет известий с 25 июня.

25 июня в Липецке пропал 46-летний Валентин Баранов. Как сообщает липецкое отделение поискового движения "Лиза Алерт", последний раз его видели в садовом поселке - СНТ "Дачный 4".

Приметы мужчины: рост около 190 см, нормальное телосложение, черные волосы с сединой, серо-зеленые глаза. Валентин был одет в серую футболку с белыми полосками на рукавах, черные спортивные штаны и синие тряпичные тапки.

Всех, кто имеет сведения о пропавшем, стоит сообщить информацию в полицию или волонтерам.
14 3328
#пропавшие без вести
2

Комментарии (14)

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Горожанин

сегодня, 18:05
Напишите где этот СНТ????
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Неизвестный

сегодня, 17:41
Видела сегодня,это достоверная информация? Вы понимаете,что родственники ног сбились прочесывая лес!!!
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Кошка

сегодня, 17:30
Видела сегодня, вы серьезно? Или врете?
ответить

:

сегодня, 17:26
После инаугурации Путина на очередной срок, как и предсказывалось - начался новый виток деградации нашей страны. Терпеть это уже тошно и трудно физически. Теперь новой пенсионной реформой нам прямо говорят — Отработай, заплати налог и умри. Если ты не считаешь себя достойным такой судьбы — приходи на митинг 1 Июля. https://vk.com/1july_lip?w=wall-167997477_57 Распространи это видео и приходи на митинг против пенсионной реформы! 1 Июля, Липецкий Дом музыки, 15:00.
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гость

сегодня, 17:16
Бакс, ты дебил?
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Видела сегодня

сегодня, 17:15
Находится он на сырском руднике с перевязанной головой и с ним два мужика пьяные все в доску
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незнакомка

сегодня, 16:50
ыфв, вообще то если д.р в июле у него и позже,то ему полных лет 46
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ыфв

сегодня, 16:23
Если 1971 год, то 47 лет вообще то.
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Обычный препод

сегодня, 16:17
Да, а потом будут мамашки на метисов и мулатов деньги и помощь в Прямой линии просить().
ответить

Ну дай Бог

сегодня, 16:14
ну шо вы пристали, чтобы так.
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