Общество

сегодня, 11:01

Липчане – одни из самых азартных в стране

4 593
#азарт #рейтинг
1
Липчане – одни из самых азартных в стране

В ТОП-20 самых азартных городов России Липецк занял 11 место

Маркетинговое агентство Zoom Market, провело социологический опрос в российских городах.

Респондентам задавали два вопроса: «Вы играете в азартные игры?», «Если да, то в какие?». 

Соцопрос проводилсяо случайной выборке по методу личных интервью в 20 городах РФ. Общая выборка составила 2000 респондентов в возрасте от 23 до 57 лет.

Выяснилось, что россияне чаще всего играют в карты и различные настольные азартные игры на деньги, делают ставки на спорт (в букмекерских конторах и онлайн) и играют в онлайн казино.

Самые азартные россияне живут в Краснодаре (1), Ростове-на-Дону (2) и в Москве (3).

Далее следуют такие города как: Сочи (4), Пермь (5), Брянск (6), Саратов (7), Челябинск (8), Воронеж (9), Самара (10), Липецк (11), Красноярск (12), Тамбов (13), Тольятти (14), Екатеринбург (15), Нижний Новгород (16), Омск (17), Казань (18), Новосибирск (19) и Санкт-Петербург (20).

Фото: www.rarib.ru

 

4 593
#азарт #рейтинг
1

Комментарии (4)

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Калдырь

25 минут назад
Правильно. Пилят, пилят и ничего не боятся.
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эко вывернули

сегодня, 12:36
из результатов я вижу, что липчане во втором десятке, т.е. самые НЕ азартные
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Дети

сегодня, 12:11
Страдают семьи и психика у играющих сильно портится
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Сергей Пахомов

сегодня, 11:11
Отлично!! Пусть играют
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