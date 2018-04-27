Общество

сегодня, 08:04

Администрация города добивается наказания для 10 управляющих компаний за грязные дворы

7 704
#благоустройство
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Администрация города добивается наказания для 10 управляющих компаний за грязные дворы

В начале недели по заданию главы города сотрудники департамента ЖКХ провели мониторинг липецких дворов.  Оценивалась их чистота и состояние контейнерных площадок.  Серьезные замечания возникли к 14 управляющим компаниям.   


Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, на совещании с руководителями эксплуатирующих организаций председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин подтвердил жесткую позицию мэрии в отношении нерадивых управляющих компаний. Её поддерживают представители Государственной жилищной инспекции по Липецкой области. Нарушителей ждут штрафы за ненадлежащее содержание обслуживаемой территории – от 50 до 250 тысяч рублей.    

Информация по 54 адресам, где проверки выявили несоответствие качества уборки Правилам благоустройства города, направлена в ГЖИ. Наибольшее количество нареканий по итогам рейдов вызвали УК «Комфорт-Л», «Веста», «Второе ГЖУ», «Сервисуют», «Единый город», «Липецкая Управляющая Компания», «ЛОКК», «Сокол», «Мегаполис», «Зевс», обслуживающие районы Опытной станции, улиц 8 Марта, Титова и другие. Особенно остро ситуация складывается в поселке Силикатный, где  крупногабаритные отходы не вывозят около месяца.   

После проверок часть УК начали приводить дворы в порядок. Заметно выправляется ситуация на Соколе. Однако «неподдающиеся» остаются. Оправдывая бездействие, отдельные руководители компаний доказывают, что зона их ответственности заканчивается едва ли не отмосткой многоквартирного дома.   

- Есть нормативы, и жители должны требовать от управляющих компаний  их исполнения, - подчеркнул глава Липецка Сергей Иванов. – Не выжидать, а самим проявлять активность, в том числе, если необходимо, обсуждать дополнительный фронт работ и ресурсы, за счет которых они будут реализованы.   

Большинство из 65-ти действующих в Липецке компаний со своей задачей по-разному, но справляются, отметили в департаменте ЖКХ.  В числе тех, кому   по школьной градации можно было бы поставить «четверки» и «пятерки»,   «РСУ-2» и «Советская» (8, 11, 12 и 21 микрорайоны).  

- Листва и другой зимний мусор убраны, контейнерные площадки приведены в порядок, побелены деревья, немного потеплеет, начнем обновлять краску на детском игровом оборудовании и спортплощадках, - рассказывает директор УК Наталья Щедрина. – Налаживаем взаимодействие с собственниками, хотя не всегда это дается легко. С нами работали инициативные группы жителей домов по улицам Циолковского,6 и Московская, 23. Вместе дворы быстро привели в порядок.    

В числе стабильно выполняющих свои обязательства по уборке территории и своевременному вывозу мусора такие компании, как «Матырская» и «Сервис-Плюс» (районы Матырского и Тракторостроителей»), «Сырская» (Сырский рудник), «Стахановская» и «Наш дом» (Юго-запад города).  

 Сотрудники департамента ЖКХ в ежедневном режиме продолжают мониторинг липецких дворов. 
7 704
#благоустройство
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Комментарии (7)

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Житель ЛТЗ

8 минут назад
"...стабильно выполняющих свои обязательства по уборке территории ... «Матырская» (районы ... Тракторостроителей)" - какое враньё! Пройдите по дворам ЛТЗ - запустение, хлам, мусор такой, что асфальта не видно! Позор УК-шкам и тем, кто подаёт такую лживую информацию!
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Т

15 минут назад
Вопросик, и меня это удивило. Плату вносите и убирайте сами. А мы за ваши деньги отдохнем
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привет

20 минут назад
Щедрина - ...ука ...баная
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Липчанин

30 минут назад
цирк, Нет фальсификации, есть тупое стадо, которое считает что президент хороший, а вот мэры плохие. Мозгов то нет.
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цирк

58 минут назад
вот что значит фальсификация выборов- только недавно щеглеватых филькину грамоту получил-лицемеры, но сколько можно врать, а король то голый
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Вопросик

сегодня, 08:30
Щедрина ,молодцы жители , выполняете за нас работу , а мы в честь этого выпьем на Лазурном берегу бокальчик винца и не один ! В след.раз сами всё убирать будете , а плату вовремя вносить обязаны !
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Вопросик

сегодня, 08:28
Иванов , какие жители должны и когда ? А нахрена лицензировать УК Рога и копыта , неужели лицензии жители выдают ?
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