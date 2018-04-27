Администрация города добивается наказания для 10 управляющих компаний за грязные дворы

В начале недели по заданию главы города сотрудники департамента ЖКХ провели мониторинг липецких дворов. Оценивалась их чистота и состояние контейнерных площадок. Серьезные замечания возникли к 14 управляющим компаниям.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, на совещании с руководителями эксплуатирующих организаций председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин подтвердил жесткую позицию мэрии в отношении нерадивых управляющих компаний. Её поддерживают представители Государственной жилищной инспекции по Липецкой области. Нарушителей ждут штрафы за ненадлежащее содержание обслуживаемой территории – от 50 до 250 тысяч рублей.



Информация по 54 адресам, где проверки выявили несоответствие качества уборки Правилам благоустройства города, направлена в ГЖИ. Наибольшее количество нареканий по итогам рейдов вызвали УК «Комфорт-Л», «Веста», «Второе ГЖУ», «Сервисуют», «Единый город», «Липецкая Управляющая Компания», «ЛОКК», «Сокол», «Мегаполис», «Зевс», обслуживающие районы Опытной станции, улиц 8 Марта, Титова и другие. Особенно остро ситуация складывается в поселке Силикатный, где крупногабаритные отходы не вывозят около месяца.



После проверок часть УК начали приводить дворы в порядок. Заметно выправляется ситуация на Соколе. Однако «неподдающиеся» остаются. Оправдывая бездействие, отдельные руководители компаний доказывают, что зона их ответственности заканчивается едва ли не отмосткой многоквартирного дома.



- Есть нормативы, и жители должны требовать от управляющих компаний их исполнения, - подчеркнул глава Липецка Сергей Иванов. – Не выжидать, а самим проявлять активность, в том числе, если необходимо, обсуждать дополнительный фронт работ и ресурсы, за счет которых они будут реализованы.



Большинство из 65-ти действующих в Липецке компаний со своей задачей по-разному, но справляются, отметили в департаменте ЖКХ. В числе тех, кому по школьной градации можно было бы поставить «четверки» и «пятерки», «РСУ-2» и «Советская» (8, 11, 12 и 21 микрорайоны).



- Листва и другой зимний мусор убраны, контейнерные площадки приведены в порядок, побелены деревья, немного потеплеет, начнем обновлять краску на детском игровом оборудовании и спортплощадках, - рассказывает директор УК Наталья Щедрина. – Налаживаем взаимодействие с собственниками, хотя не всегда это дается легко. С нами работали инициативные группы жителей домов по улицам Циолковского,6 и Московская, 23. Вместе дворы быстро привели в порядок.



В числе стабильно выполняющих свои обязательства по уборке территории и своевременному вывозу мусора такие компании, как «Матырская» и «Сервис-Плюс» (районы Матырского и Тракторостроителей»), «Сырская» (Сырский рудник), «Стахановская» и «Наш дом» (Юго-запад города).



Сотрудники департамента ЖКХ в ежедневном режиме продолжают мониторинг липецких дворов.

