Депутат областного Совета Олег Хомутинников снова прогулял сессию

Парламентарий не понимает, как можно работать в органе, где "умело распределяют для "своих" бюджетные средства и нарушают регламент".

Депутат облсовета Олег Хомутинников в очередной раз прогулял сессию регионального парламента. На этот раз он не просил перенести сессию и не ходил в кино, как это было раньше (похоже, в конце апреля в российском кинопрокате фильмов сопоставимых по уровню скандальности со знаменитой «Матильдой» Алексея Учителя нет).



Вместе с тем, как рассказал Хомутинников GOROD48, у него есть уважительная причина игнорировать некоторые заседания облсовета, поскольку участвовать в коллективном нарушении регламента он не намерен. Сегодня опять такая же история: сессия, а за 15 минут до нее заседание комитета!



- Совет под руководством Павла Путилина систематически нарушает регламент, который сам же и принимал. Комитеты созываются в день сессии, в то время как положено не менее чем за неделю. Я считаю, что вести себя, как злоумышленники депутаты не могут, и просил прокуратуру дать правовое заключение по этому вопросу, однако прокурор умыл руки и отправил обращение в сам обловет. Здесь проведение комитетов в день сессии признали, мол, некоторые вопросы не терпят отлагательств, и продолжили нарушать регламент, - говорит мятежный парламентарий.



- За полтора года своего пребывания в статусе областного депутата у меня сложилась устойчивое мнение, что Совет работает не для жителей региона, а является всего лишь игрушкой в руках бывших директоров колхозов и аффинированных с ними местных олигархов. Здесь открыто «торгуются» платными ставками, утверждают на должности «липовых» кандидатов наук, умело распределяют для «своих» бюджетные средства и нарушают регламент. Такой Совет служить интересам простых граждан не может. Я думаю, что если он не в состоянии жить даже по тем правилам, которые сам для себя написал, его необходимо распускать. Нужно подумать, каким образом можно это сделать, - подытожил Олег Хомутинников.

