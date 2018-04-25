Общество

сегодня, 11:23

Депутат областного Совета Олег Хомутинников снова прогулял сессию

14 1027
#Олег Хомутинников
2
Депутат областного Совета Олег Хомутинников снова прогулял сессию

Парламентарий не понимает, как можно работать в органе, где "умело распределяют для "своих" бюджетные средства и нарушают регламент".

Депутат облсовета Олег Хомутинников в очередной раз прогулял сессию регионального парламента. На этот раз он не просил перенести сессию и не ходил в кино, как это было раньше (похоже, в конце апреля в российском кинопрокате фильмов сопоставимых по уровню скандальности со знаменитой «Матильдой» Алексея Учителя нет).

Вместе с тем, как рассказал Хомутинников GOROD48, у него есть уважительная причина игнорировать некоторые заседания облсовета, поскольку участвовать в коллективном нарушении регламента он не намерен. Сегодня опять такая же история: сессия, а за 15 минут до нее заседание комитета!

- Совет под руководством Павла Путилина систематически нарушает регламент, который сам же и принимал. Комитеты созываются в день сессии, в то время как положено не менее чем за неделю. Я считаю, что вести себя, как злоумышленники депутаты не могут, и просил прокуратуру дать правовое заключение по этому вопросу, однако прокурор умыл руки и отправил обращение в сам обловет. Здесь проведение комитетов в день сессии признали, мол, некоторые вопросы не терпят отлагательств, и продолжили нарушать регламент, - говорит мятежный парламентарий. 

- За полтора года своего пребывания в статусе областного депутата у меня сложилась устойчивое мнение, что Совет работает не для жителей региона, а является всего лишь игрушкой в руках бывших директоров колхозов и аффинированных с ними местных олигархов. Здесь открыто «торгуются» платными ставками, утверждают на должности «липовых» кандидатов наук, умело распределяют для «своих» бюджетные средства и нарушают регламент. Такой Совет служить интересам простых граждан не может. Я думаю, что если он не в состоянии жить даже по тем правилам, которые сам для себя написал, его необходимо распускать. Нужно подумать, каким образом можно это сделать, - подытожил Олег Хомутинников.
14 1027
#Олег Хомутинников
2

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

валерий

2 минуты назад
как сказал тот сантехник тут всю систему менять надо...
ответить

Кэт

5 минут назад
Зато ихний Яськов не вылазит с этих сессий, хотя никакого отношения уже к партии не имеет... То есть его нарушения регламентов че-то и не напрягают. А все потому, что у него декларация другая!
ответить

Кум

6 минут назад
Надо как в Армении выгнать нахрен всю эту бандитскую власть.
ответить

Кэт

10 минут назад
Ну и молодец Олежка, что не ходит туда! Чего туда ходить, если они даже доходами с ним не делятся?? Он декларацию подавал, что бедствует вместе с семьей. Может, уже от голода доползти до парламента не может, а вы - прогулял, прогулял... И оправдывайся ему теперь перед этим приставучим Городом48!
ответить

Иван

21 минуту назад
Депутат с идеологией старухи Шапокли.
ответить

Да

57 минут назад
Глас вопиющий, закончится тем, что он сожрёт их вместе с корытом)))
ответить

Олег,для Вас,это стало

сегодня, 11:46
откровением,а народ давно знает,что идут в этот Совет не для службы людям,а для распила бюджетного пирога.Для этого назначают липовых"учёных" на должности.Не удивляет,что и прокуратура не желает заниматься этими вопросами,т.к.знаются друг с другом,все в одном клубке.Они считают себя пупами земли, поэтому как хотят,так и заседают- по регламенту или нет.А кто им указка,кто поправит?
ответить

Глас вопиющий

сегодня, 11:45
Пустите человека к корыту!
ответить

сажать навсегда

сегодня, 11:41
всю эту тербунскую шайку
ответить

цирк

сегодня, 11:40
вот что значит фальсификация выборов, все берут пример со своего ,,папы,, олега, который остановил рост общества
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке кукольное театральное представление пройдет под открытым небом
#кукольный театр
В Липецке кукольное театральное представление пройдет под открытым небом

38 минут назад

Общество
В Липецке стартовала акция «Георгиевская ленточка»
#День Победы #Георгиевская ленточка
6
В Липецке стартовала акция «Георгиевская ленточка»

50 минут назад

Общество
В уборке Липецка от мусора задействованы осужденные
#субботник
2
В уборке Липецка от мусора задействованы осужденные

сегодня, 11:23

Общество
«Высота Огурец» стала «Рубежом воинской доблести»
1
«Высота Огурец» стала «Рубежом воинской доблести»

сегодня, 11:13

Общество
В Липецке отключения воды и света
#ЛГЭК
2
В Липецке отключения воды и света

сегодня, 11:12

Общество
Депутаты горсовета инициируют проверку ЛГЭКа
#ЛГЭК
3
Депутаты горсовета инициируют проверку ЛГЭКа

сегодня, 11:06

Общество