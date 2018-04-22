Липчане поддержали акцию в защиту мессенджера Telegram

Под крики «Свободу Павлу Дурову!» из окна многоэтажки запустили бумажный самолетик

Сегодня в 19.00 по всей стране проходил флэшмоб с запуском бумажного самолетика – символа мессенджера Telegram.

Роскомнадзор принял решение заблокировать мессенджер из-за нежелания его основателя Павла Дурова передать ключи шифрования ФСБ. Но, попытки блокировки мессенджера вот уже более недели не приносят результата – блокируется все , что угодно, только не сам Телеграмм. Даже в Липецке Telegram работает.

Сегодня поддержать всероссийскую акцию протеста против действий Роскомнадзора решили некоторые липчане. О чем отчитались на видеохостинге Ютуб. Под крики «Свободу Павлу Дурову!», хоть тот и находится на свободе, из окна липецкого дома был запущен бумажный самолетик.