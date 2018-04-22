Общество

54 минуты назад

Липчане поддержали акцию в защиту мессенджера Telegram

10 419
#Telegram #Роскомнадзор
Липчане поддержали акцию в защиту мессенджера Telegram

Под крики «Свободу Павлу Дурову!» из окна многоэтажки запустили бумажный самолетик

Сегодня в 19.00 по всей стране проходил флэшмоб с запуском бумажного самолетика – символа мессенджера Telegram.

Роскомнадзор принял решение заблокировать мессенджер из-за нежелания его основателя Павла Дурова передать ключи шифрования ФСБ. Но, попытки блокировки мессенджера вот уже более недели не приносят результата – блокируется все , что угодно, только не сам Телеграмм. Даже в Липецке Telegram работает.

Сегодня поддержать всероссийскую акцию протеста против действий Роскомнадзора решили некоторые липчане. О чем отчитались на видеохостинге Ютуб. Под крики «Свободу Павлу Дурову!», хоть тот и находится на свободе, из окна липецкого дома был запущен бумажный самолетик.

10 419
#Telegram #Роскомнадзор

Комментарии (10)

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жжж

6 минут назад
Скоро вас баранов дядя сем на кожанный натянет будете у него летать на х. Ю
ответить

жжж

6 минут назад
Скоро вас баранов дядя сем на кожанный натянет будете у него летать на х. Ю
ответить

жжж

6 минут назад
Скоро вас баранов дядя сем на кожанный натянет будете у него летать на х. Ю
ответить

жжж

6 минут назад
Скоро вас баранов дядя сем на кожанный натянет будете у него летать на х. Ю
ответить

123

14 минут назад
Тупые зомби. Что спиннеры, что шарики, что самолётики.
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Правда

14 минут назад
Пишите как есть,что пара зависимых липчан,сумели смастерить самолётик и бросить его в окно.Это уже прорыв,хоть что то зависимые могут,плюс физзарядка для немощных.
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дуров

18 минут назад
два дебила это сила
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Глав врач

27 минут назад
Пусть безумная идея, Не рубайте сгоряча, Вызывайте нас скорее Через гада главврача. С уваженьем, дата подпись, Отвечайте нам, а то Если вы не отзовётесь, Мы напишем в "Спортлото".
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Бабка на лавочке

31 минуту назад
Телеграмму от ваших самолетиков ни холодно ни жарко. А мусора в городе и так дохрена.
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Ктулху

34 минуты назад
А что Телегу уже заблокировали? У меня нормально работает.
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