В Усманском районе горел дом

В 09:50 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Усманском районе, селе Крутченская Байгора, ул. Центральная, 35.



В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка и домашнее имущество на площади 15 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.