Происшествия

сегодня, 12:19

В Усманском районе горел дом

234
#пожар
В Усманском районе горел дом
В 09:50 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Усманском районе, селе Крутченская Байгора, ул. Центральная, 35.

В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка и домашнее имущество на площади 15 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
234
#пожар

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