Культура

сегодня, 13:33

В Липецке выстроилась очередь из желающих подоить корову

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#фестиваль
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В Липецке выстроилась очередь из желающих подоить корову

В Нижнем парке проходит интересный фестиваль.

В Нижнем парке сегодня проходит межрегиональный фестиваль «Музей для друзей».

Фестиваль знакомит с деятельностью исторических, археологических, военных, краеведческих и других музеев не только Липецка, но и из соседних городов и областей.

На территории парка расположены площадки, где состоятся презентации интерактивных программ музеев, многочисленные мастер-классы, занятия, погружения и многое другое.

Основной принцип фестиваля - интерактивность. Например, здесь можно пострелять из лука, полепить из глины, поиграть на старинных музыкальных инструментах, поносить коромысло, поучаствовать в русских народных играх, пописать пером, поиграть в крокет и даже... подоить корову! На дойку сегодня выстроилась очередь из желающих.

Примечательно, что большинство мастер-классов и развлечений - бесплатные.

Фестиваль продлится до 16.00.
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#фестиваль
3

Комментарии (8)

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Доярка

1 минуту назад
Галине Не с той стороны корову доит. (Пиши правильно)
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Галина

3 минуты назад
Не стой стороны корову доит.
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Боцман

7 минут назад
По селу бежит доярка, А за нею бежит бык, Подоила раз по пьянке, А он сразу к ней привык.
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Гостья

31 минуту назад
Вы что ослепли не видите что корова муляж не настоящая
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654

35 минут назад
Идиотизм крепчает с каждым днём.
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Зоолог

36 минут назад
Лучше бы выстроились в очередь убирать говно собачье во дворах. Я снова вляпался сегодня.
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цц

сегодня, 14:16
перед доением надо мыть руки - а тут корову дергают за сиски дети с немытыми от писи руками. дайте это "молочко" Тербунатору пусть взбесится
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хх

сегодня, 14:14
Мэр корову не дОит. Не порядок...
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