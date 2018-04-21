В Липецке выстроилась очередь из желающих подоить корову

В Нижнем парке проходит интересный фестиваль.

В Нижнем парке сегодня проходит межрегиональный фестиваль «Музей для друзей».



Фестиваль знакомит с деятельностью исторических, археологических, военных, краеведческих и других музеев не только Липецка, но и из соседних городов и областей.



На территории парка расположены площадки, где состоятся презентации интерактивных программ музеев, многочисленные мастер-классы, занятия, погружения и многое другое.



Основной принцип фестиваля - интерактивность. Например, здесь можно пострелять из лука, полепить из глины, поиграть на старинных музыкальных инструментах, поносить коромысло, поучаствовать в русских народных играх, пописать пером, поиграть в крокет и даже... подоить корову! На дойку сегодня выстроилась очередь из желающих.



Примечательно, что большинство мастер-классов и развлечений - бесплатные.



Фестиваль продлится до 16.00.